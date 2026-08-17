Ahorros
Cinco hábitos "tontos" que pueden ayudarte a ahorrar
Identificar y eliminar gastos innecesarios a través de costumbres cotidianas permite ahorrar sin renunciar a disfrutar del dinero
Ahorrar no siempre requiere grandes sacrificios. Muchas veces, algunos hábitos sencillos que parecen poco importantes pueden ayudar a reducir gastos sin cambiar demasiado nuestro estilo de vida.
Uno de los más fáciles es llevar una botella de agua reutilizable en lugar de comprar una cada vez que salimos de casa. Lo mismo ocurre con el café: prepararlo en casa antes de ir al trabajo o a clase puede evitar pequeños gastos diarios que, sumados durante todo el mes, representan una cantidad considerable.
Otro hábito útil es hacer una lista antes de ir al supermercado. Comprar solo lo necesario ayuda a evitar productos que no estaban previstos y reduce el desperdicio de alimentos. También puede ser beneficioso comparar precios y aprovechar productos de marca blanca cuando ofrecen una calidad similar.
Esperar unas horas o incluso un día antes de realizar una compra que no es necesaria también puede marcar la diferencia. Muchas compras se hacen por impulso, especialmente por internet. Si después de 24 horas seguimos pensando que realmente necesitamos ese producto, será más probable que la compra tenga sentido.
En casa también existen pequeños gestos que permiten ahorrar. Apagar las luces de habitaciones vacías, desenchufar aparatos que no se utilizan, aprovechar mejor la calefacción o el aire acondicionado y usar los electrodomésticos cuando están llenos pueden contribuir a reducir las facturas.
Estos hábitos pueden parecer insignificantes por separado, pero su efecto aumenta cuando se mantienen durante meses. La clave no está en dejar de disfrutar del dinero, sino en identificar pequeños gastos innecesarios y convertir el ahorro en una costumbre diaria.
- Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu: 'Somos los mayores fabricantes de pienso en España y Europa en una sola planta
- Emoción y bravura en el encierro campero de las fiestas de Coreses
- El incendio de Hermisende mejora en Zamora: el 70% del perímetro está asegurado y el frente más activo se desplaza a Portugal
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras superar al Atlético de Madrid 'B': 'La prueba ha sido de diez
- El Zamora CF gana al Atlético de Madrid 'B' por 1-2: El progreso rojiblanco da el primer triunfo de pretemporada a los rojiblancos
- El reto solidario de Brosjaca contra el cáncer acaba en la Policía Municipal de Zamora: “Pensaba que íbamos a dormir entre rejas”
- Los rayos sobre dos grandes pinos provocan dos incendios en plena Sierra de la Culebra
- El Mercado Medieval de Puebla de Sanabria 'sobrevive' a una imponente tormenta