Multado con 200 euros por viajar solo en el coche pese a llevar la etiqueta ZBE: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del vehículo

Muchas ciudades de España ya cuentan con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Ahora que en verano se producen millones de desplazamientos y muchos turistas viajan a destinos con ZBE sin estar vigente en su localidad, deben tener cuidado si no quieren ser multados.

Entrar indebidamente a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin el distintivo ambiental correspondiente conlleva una multa de 200 euros, que se reduce a 100 euros si se abona por pronto pago dentro de los primeros 20 días. En caso de reincidencia, la sanción aumenta un 30 por ciento.

Pero una de las dudas que llama la atención a muchos conductores y es si es obligatorio viajar solo en estas zonas delimitadas.

Circular con una sola persona en el coche no está prohibido en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de tu ciudad. Aunque están en marcha propuestas de cambio, la DGT ha confirmado que, por el momento, no existe ninguna restricción que lo impida, explican los expertos de RACE.

El Gobierno lleva tiempo trabajando en un proyecto de Real Decreto que actualiza y modifica tanto el Reglamento General de Circulación como la normativa que regula las ZBE. Entre todas las medidas, se propone añadir el artículo 37 bis (imagen abajo), sobre la “ordenación especial del tráfico y restricciones en vías urbanas”. En este se menciona la posibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer nuevos criterios de acceso de vehículos a las vías urbanas, entre ellos, el número de ocupantes del vehículo o que dispongan de sistemas ADAS.

Aunque no hay una prohibición expresa a la hora de circular solo una persona por coche, es cierto que existen carriles en los que, como mínimo, debe haber dos personas viajando en el coche. Se trata de los carriles VAO (Vehículos con Alta Ocupación), que se mencionan de forma específica en el Reglamento General de Circulación (artículo 35).

Los carriles VAO son unas vías creadas para facilitar la circulación de vehículos de pasajeros (autobuses, taxis o vehículos de carsharing) y de aquellos que son más ecológicos, como los coches con etiqueta cero, además de los vehículos que circulan con dos o más pasajeros. Aunque no te vayan a multar en tu ciudad, de forma general, por circular una sola persona en el coche, sí que te pueden sancionar por ir sin ningún pasajero más por un carril VAO (salvo algunas excepciones que te explicamos en este artículo). En ese caso, la multa asciende hasta los 200 euros.

Algunos conductores han intentado recurrir a trucos como usar un maniquí para evitar ser multados. Además, recientemente se ha desarrollado un nuevo tipo de radar con inteligencia artificial que es capaz de captar este tipo de engaños. Desde marzo ya funcionan en la capital francesa y es posible que más pronto que tarde llegue a verse por las carreteras españolas.

Fuente: La Nueva España