El método infalible para limpiar los cristales: la limpieza dura el doble con la mitad de esfuerzo

Limpiar los cristales es un dolor de cabeza por varios motivos. El primero es que hay al menos un par en cada habitación de la casa, y el segundo que muchas veces resulta prácticamente imposible hacerlo de forma efectiva sin que queden marcas en la superficie, ya sean loas huellas del trapo que hayamos utilizado o los propios dedos.

Uno de los métodos favoritos de las abuelas, el de limpiarlos con papel, resulta muy poco efectivo ya que a largo plazo se puede rayar la superficie.

Entonces, ¿cómo hay que limpiar los cristales?

Lo primero que tienes que saber es que no hay un único método para hacerlo porque no hay un único tipo de superficies de cristal. No es lo mismo limpiar el exterior de las ventanas que, por ejemplo, el espejo del baño, ya que el tipo de suciedad que se acumula tampoco es el mismo.

Por eso, el creador de contenido @laboncler ha compartido en la red social TikTok su guía infalible para limpiar los cristales, sean del tipo que sean.

No es una rutina extremadamente cara ni laboriosa, solo necesitarás un par de productos y algunos minutos al día.

Diferencia entre interior y exterior, hazte con los productos que el creador recomienda en su vídeo y limpiar los cristales será pan comido.