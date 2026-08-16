Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la piscina inflable XXL más barata del mercado: disponible por menos de 20 euros
Es ideal para los más pequeños
Daniel Cid
Si tus pequeños quieren más espacio este verano, en Lidl tienen la piscina inflable XXL más barata del mercado que está disponible por menos de 20 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata de una piscina inflable XXL de Crivit, marca exclusiva de Lidl, que es ideal para divertirse bañándose en el jardín. Además, cuenta con soporte para bebidas integrado y sistema de 2 cámaras de aire con una construcción robusta del fondo.
Tiene válvulas de desinflado rápido para un inflado y desinflado sencillos; y abertura de vaciado para un vaciado rápido y cómodo del agua. Además, incluye 2 parches de reparación; y el modelo hexagonal tiene un reposacabezas integrado para relajarse.
Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.
Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.
Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.
Dos modelos
Pero volviendo a la piscina, que está en modelo rectangular y hexagonal, tiene un precio de 19,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.
Fuente: La Nueva España
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