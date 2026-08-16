Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el kayak inflable más barato y resistente del mercado: con sistema de 5 cámaras de aire con 3 válvulas de seguridad XXL

Lidl vuelve a sorprender con una de las ofertas estrella del verano. Se trata del kayak hinchable por solo 54,99 euros, una opción perfecta para quienes quieren disfrutar del mar, embalses o ríos tranquilos sin realizar una gran inversión.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este kayak es que cuenta con plazas para uno o dos ocupantes, además de un diseño pensado para ofrecer una navegación estable y segura.

Está fabricado con un material resistente y duradero, apto tanto para agua dulce como salada, con protección frente a los rayos UV y preparado para soportar temperaturas de hasta -5 ºC.

Incorpora un sistema de cinco cámaras de aire, con tres válvulas de seguridad de gran tamaño y dos válvulas de cierre rápido para los asientos. Su cámara de suelo estabilizadora ayuda a mejorar el equilibrio de la embarcación y reduce el riesgo de vuelco.

Los asientos y reposapiés son desmontables, lo que permite adaptar el espacio según las necesidades. Además, dispone de zonas de almacenamiento en la proa y la popa, protegidas con cubiertas antisalpicaduras para transportar pequeños objetos con mayor seguridad.

El conjunto incluye un remo doble de aluminio de 220 centímetros, con palas reforzadas y posibilidad de ajustar su posición, además de un petate resistente que facilita tanto el transporte como el almacenamiento cuando el kayak está desinflado.

Alta demanda

Su completo equipamiento, su capacidad para una o dos personas y un precio de 54,99 euros hacen prever que este kayak hinchable será uno de los productos más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

Fuente: La Nueva España