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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batería portátil más barata del mercado: podrás cargar hasta 3 dispositivos a la vez

Tienes dos colores para elegir

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica de montaña más barata del mercado: ideal para disfrutar del verano

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Daniel Cid

Si siempre estás con la batería del móvil al límite, en Lidl tienen la batería portátil más barata del mercado, disponible en dos colores y con la que podrás cargar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una batería portátil de iones de litio de 10.000 mAh y la carcasa de plástico de este producto contiene un 50 % de acrilonitrilo butadieno estireno de policarbonato reciclado con certificación GRS.

Sirve para la carga móvil de smartphones, tabletas, lectores de libros electrónicos, etc; y permite la carga simultánea de hasta 3 dispositivos. Tiene una salida USB-C con función «Power Delivery (PD)» para una carga extremadamente rápida; y salida USB-A con tecnología «Qualcomm® Quick Charge™ 3.0» para una carga rápida.

Además, tiene indicador led del estado de la batería y carga los dispositivos compatibles con PDII hasta un 70 % más rápido. Además, cuenta con mecanismos de protección contra el sobrecalentamiento y los cortocircuitos; e incluye un cable de carga de 15 cm (de USB-A a USB-C).

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Colores

Pero volviendo a la batería portátil, que está disponible en colores blanco y negro, antes costaba 11,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 9,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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