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El hábito de leer que puede ayudarte a ahorrar tiempo y evitar errores en el trabajo y en casa

La dedicación a la lectura atenta puede prevenir errores y evitar pérdidas de tiempo en el futuro, optimizando la toma de decisiones

El hábito de leer que puede ayudarte a ahorrar tiempo y evitar errores en el trabajo y en casa.

El hábito de leer que puede ayudarte a ahorrar tiempo y evitar errores en el trabajo y en casa. / Pexels

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Marina García

Zamora

En una época marcada por la rapidez, las notificaciones constantes y los contenidos de pocos segundos, sentarse a leer puede parecer justo lo contrario de ser eficiente. Sin embargo, dedicar unos minutos a comprender bien una información puede evitar errores, reducir búsquedas innecesarias y facilitar decisiones que, de otro modo, consumirían mucho más tiempo.

La idea es sencilla: leer supone invertir tiempo ahora para ahorrar tiempo después. Entender bien unas instrucciones antes de empezar una tarea, revisar con atención un correo importante o informarse sobre un problema antes de intentar resolverlo puede evitar repeticiones, malentendidos y correcciones.

En el entorno laboral, esta diferencia puede ser especialmente visible. Leer detenidamente un informe, un manual o las indicaciones de un proyecto permite identificar desde el principio qué se espera, cuáles son los pasos necesarios y qué errores conviene evitar. Empezar una tarea sin haber comprendido bien la información puede parecer más rápido, pero si obliga a rehacer parte del trabajo, el supuesto ahorro desaparece.

Además, el hábito de lectura puede facilitar el aprendizaje. Una persona acostumbrada a enfrentarse a textos largos, localizar información relevante y relacionar ideas puede tener más facilidad para comprender documentos, aprender nuevos procedimientos o encontrar respuestas a problemas concretos.

El ahorro de tiempo también puede trasladarse a la vida cotidiana. Leer las condiciones de un contrato antes de firmarlo, comparar las características de varios productos antes de comprar o consultar información fiable antes de realizar un trámite puede prevenir decisiones equivocadas y posteriores gestiones para corregirlas.

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Esto no significa que leer más convierta automáticamente a una persona en alguien más productivo. La clave está también en qué se lee, con qué objetivo y con qué atención. Pasar horas consumiendo información sin una finalidad concreta puede tener el efecto contrario. En cambio, seleccionar bien las fuentes y detenerse a comprender aquello que realmente importa puede ser una herramienta de eficiencia.

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