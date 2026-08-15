El truco del armario cápsula para ahorrar en ropa sin dejar de vestir diferente cada día.

Ahorrar en ropa no siempre pasa por dejar de comprar. A menudo, el mayor ahorro está en aprender a utilizar mejor las prendas que ya tenemos en el armario.

Una de las fórmulas más eficaces es crear un armario cápsula, es decir, seleccionar un número reducido de prendas que combinen fácilmente entre sí y permitan formar muchos conjuntos diferentes.

La clave está en dejar de pensar en prendas aisladas y empezar a pensar en combinaciones. Un pantalón que funciona con cinco camisetas, dos camisas y una chaqueta tiene mucho más valor práctico que una prenda llamativa que solo podemos utilizar de una manera.

Para empezar no hace falta comprar nada. Basta con elegir entre 20 y 30 prendas que ya tengamos, priorizando aquellas que usamos con frecuencia y que se complementan entre sí. Pantalones de tonos neutros, camisetas básicas, camisas, alguna chaqueta y zapatos versátiles pueden convertirse en la base.

Hay además un truco especialmente sencillo para sacarles más partido: fotografiar los conjuntos que funcionan y guardar las imágenes en una carpeta del móvil. De esta manera, cuando aparezca la sensación de “no tengo nada que ponerme”, tendremos un pequeño catálogo personal con opciones que ya sabemos que funcionan.

También conviene aplicar una regla antes de cualquier compra: una prenda nueva debería combinar al menos con tres piezas que ya tengamos. Si para poder utilizarla necesitamos comprar además otros pantalones, zapatos o complementos, es probable que termine generando más gasto del previsto.

Otro consejo es revisar periódicamente aquellas prendas que apenas usamos. Muchas veces no necesitamos ropa nueva, sino redescubrir lo que ha quedado olvidado al fondo del armario y buscar nuevas formas de combinarlo.

El objetivo del armario cápsula no consiste necesariamente en vivir con pocas prendas, sino en conseguir que cada una tenga más usos y cada euro gastado en ropa se amortice durante más tiempo.

Porque, también en moda, una de las mejores formas de ahorrar puede ser muy sencilla: comprar menos y utilizar mucho más lo que ya tenemos.