El sencillo truco para dejar de gastar energía mental en problemas que no te corresponde resolver.

Cuando se habla de ahorrar, casi siempre pensamos en dinero, electricidad o tiempo. Sin embargo, hay otro recurso limitado que también conviene administrar: la energía mental y emocional.

Una de las formas más habituales de desperdiciarla consiste en cargar durante horas con problemas que, en realidad, no nos corresponde resolver. Escuchar a un amigo, un compañero o un familiar puede ser necesario y valioso, pero eso no significa que tengamos que seguir pensando después en su conflicto como si fuera propio.

Un pequeño truco puede ayudar a poner ese límite. Cuando alguien nos cuenta una preocupación, conviene hacerse una pregunta sencilla: “¿Esto requiere una acción por mi parte o solo que esté presente?”

Si la respuesta es que únicamente necesita ser escuchado, podemos acompañar sin asumir la obligación de encontrar una solución. Esa diferencia, aparentemente pequeña, evita que una conversación de diez minutos se transforme en horas de preocupación posterior.

Este tipo de “ahorro energético”también puede aplicarse a nuestras propias dificultades. Muchas veces gastamos energía dos veces con el mismo problema: primero al vivirlo y después al repasarlo mentalmente una y otra vez, imaginando conversaciones alternativas, consecuencias futuras o situaciones que quizá nunca ocurran.

La clave no está en ignorar los problemas, sino en distinguir entre pensar para actuar y pensar por inercia. Si una preocupación permite tomar una decisión concreta, merece atención. Si simplemente se repite sin conducir a ninguna acción, probablemente esté consumiendo recursos sin aportar una solución.

Al igual que sucede con las pequeñas fugas de dinero domésticas, estos gastos emocionales pueden parecer insignificantes de forma aislada, pero acumulados a lo largo de una semana terminan pasando factura.

Porque ahorrar no siempre consiste en tener más al final del mes. A veces también significa llegar al final del día con un poco más de energía para uno mismo.