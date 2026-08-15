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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables para terraza o jardín más baratas del mercado: para una relajación pura al aire libre

Tiene 7 posiciones de respaldo ajustable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hamaca con soporte más cómoda y resistente del mercado: ideal para el jardín, la terraza o el camping

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hamaca con soporte más cómoda y resistente del mercado: ideal para el jardín, la terraza o el camping

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Emma Fernández

Relajarse en la terraza o jardín de nuestra casa es uno de los mayores lujos que se pueden tener. Y ahora que el verano está aquí, aprovechar las horas en las que el calor no aprieta para dejarse llevar con un libro, una charla o simplemente recostarse y descansar es todo un placer.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el set de sillones plegables de entramado Valencia que tiene un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Disfruta de horas de relax al aire libre con el juego de 2 sillones plegables de la serie »Valencia«. Este dúo combina un diseño atemporal con la máxima funcionalidad y convierte tu terraza en un elegante refugio.

Ya sea para desayunar juntos al sol o para una cena acogedora, los sillones »Valencia« ofrecen una experiencia de asiento de primera clase gracias a su aspecto de polirratán de alta calidad y a su respaldo ajustable en varias posiciones.

En cuanto a su diseño, El trenzado de doble cara no solo proporciona un aspecto elegante, sino que también ofrece un alto confort de asiento incluso sin cojines. Adapta tu posición de asiento de forma flexible, desde una posición erguida para comer hasta una posición muy reclinada para relajarte. gracias a su respaldo ajustable en 7 posiciones.

A la hora de guardarlo, con unos pocos movimientos, los sillones se pueden plegar y guardar sin esfuerzo.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al juego de sillones plegables de entramado Valencia de Lidl, lo puedes conseguir por solo 123,99 euros en Lidl haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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