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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el trolley de cabina para debajo del asiento más barato: cuenta con organizador interior extraíble que incluye bolsillo de malla

Incluye bolsillo de malla, bolsillo frontal y 2 compartimentos laterales con cremalleras para documentos de viaje y asas de transporte acolchadas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa de viaje con ruedas más barata del mercado: exterior ultrarresistente a los desgarros

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Daniel Cid

Viajar es un placer, pero viajar cómodo y sin preocupaciones lo es más. Y es que si eres de los que te gusta volar y llevar todo a mano sin preocuparte por si tu equipaje llegará o no a su destino, debes correr cuanto antes a Lidl para conseguir el trolley de cabina para debajo del asiento.

Una maleta de con la que podrás llevar tus principales pertenencias a buen recaudo y viajar de una forma tranquila.

¿Qué ofrece?

Esta maleta cabe en la mayoría de los compartimentos de equipaje de mano y debajo del asiento y cuenta con un material exterior de tejido resistente. Moverte con él no puede ser más sencillo gracias a su asa telescópica extensible y 2 ruedas de suave rodamiento.

En cuanto a su interior, encontramos un compartimento principal con cremallera de 2 vías y organizador interior extraíble que incluye bolsillo de malla, bolsillo frontal y 2 compartimentos laterales con cremalleras para documentos de viaje y asas de transporte acolchadas.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a esta maleta trolley de cabina para debajo del asiento, la puedes encontrar en Lidl por solo 24,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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