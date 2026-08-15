Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador recargable de mano más potente y barato del mercado: para limpieza en húmedo y en seco

Lidl vuelve a sorprender con una oferta pensada para facilitar y simplificar las tareas del hogar. La cadena alemana ha lanzado a la venta el aspirador de mano recargable cuyo precio es de tan solo 19,99 euros, un pequeño electrodoméstico que destaca por su versatilidad y comodidad de uso.

Gracias a su funcionamiento sin cables y a su diseño compacto, este aspirador resulta ideal para limpiar rápidamente migas, polvo, pelos de mascotas o incluso pequeños derrames de líquidos, tanto en casa como en el coche.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este modelo es que permite realizar limpieza en seco y en húmedo, adaptándose a distintas necesidades cotidianas. Funciona con una potente batería de iones de litio de 7,4 V, que proporciona una aspiración inalámbrica para moverse con total libertad sin depender de enchufes.

El aspirador incluye una boquilla para líquidos y una boquilla para ranuras, lo que facilita la limpieza de rincones, sofás, teclados, vehículos y otras zonas de difícil acceso. Además, incorpora un sistema de filtro de polvo permanente y lavable, así como un depósito extraíble que puede desmontarse sin herramientas para vaciarlo y limpiarlo de forma rápida y sencilla.

Para ahorrar espacio, también puede instalarse en la pared gracias al soporte de montaje incluido, y se recarga cómodamente mediante un cable USB-C, una solución práctica para tenerlo siempre listo para usar.

Alta demanda

Su versatilidad, funcionalidad y un precio de 19,99 euros hacen prever que este aspirador de mano será uno de los productos estrella de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

Fuente: La Nueva España