Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio

Lidl vuelve a sorprender con uno de esos productos pensados para que los más pequeños disfruten al aire libre mientras aprenden jugando. Se trata del set XXL de arena y agua por 33,99 euros, un juguete educativo que combina diversión y aprendizaje en un mismo espacio.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este juego es su balanza de madera con dos cubos extraíbles, que permite a los niños descubrir de forma práctica los conceptos matemáticos del equilibrio. Gracias a este sistema, los más pequeños pueden experimentar con distintas cantidades de agua y arena, aprendiendo de manera intuitiva cómo funciona el peso y el equilibrio mientras juegan.

El set, compuesto por cuatro piezas, está pensado para fomentar el aprendizaje a través de la experimentación, favoreciendo el desarrollo de la coordinación, la lógica y la curiosidad desde edades tempranas.

Alta demanda

La combinación de aprendizaje, calidad y un precio de 33,99 euros hace prever que este set XXL de arena y agua será uno de los productos infantiles más buscados de Lidl. Todo apunta a que mañana muchas familias acudirán a primera hora para hacerse con este artículo antes de que se agote. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.

Fuente: La Nueva España