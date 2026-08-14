Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la amplia tienda de campaña familiar más barata del mercado: disponible por menos de 95 euros

Estamos en verano y es tiempo de escapadas, pues en Lidl tienen una amplia tienda de campaña familiar que es la más barata del mercado, disponible por menos de 95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una tienda de campaña familiar para 4 personas de la marca Crivit que es exclusiva de Lidl que cuenta con cabina de dormitorio, avance y lona de suelo continua.

Tiene un montaje rápido gracias a las varillas de fibra de vidrio con sistema de encaje codificado por colores y es de tejido de poliéster resistente y repelente al agua con abertura de ventilación y función de protección UV (UPF 30). Además, la entrada es enrollable y fijable con cremallera de 2 vías.

En cuanto al acceso a la cabina de dormitorio, se hace con separación enrollable y fijable, e incluye mosquitera. También tiene ventanas oscurecedoras con cubiertas enrollables y fijables; y su interior tiene compartimentos de almacenamiento y soportes.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Más barata

Pero volviendo a la tienda de campaña, antes tenía un precio de 99,99 euros, y ahora está más barata, tan solo 94,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España