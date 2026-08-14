Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente aspirador de mano más barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Si necesitas un aspirador potente pero que sea portátil, en Lidl tienen el potente aspirador de mano más barato del mercado, ideal para el coche. Está disponible por menos de 20 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del aspirador recargable de mano de 7,4 V de la marca Silvercrest, que es exclusiva de Lidl, que permite la limpieza en húmedo y en seco; y tiene una potente batería de iones de litio.

Permite una aspiración inalámbrica y tiene boquilla para líquidos y boquilla para ranuras. Además, el montaje en pared es posible mediante soporte de pared incluido y tiene un sistema de filtro de polvo permanente lavable.

Además, permite el desmontaje de la unidad sin herramientas para una fácil limpieza y un vaciado sencillo del depósito de polvo extraíble, además de incluir cable de carga USB-C.

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Más barato

Pero volviendo al aspirador de mano, su precio original era de 21,99 euros, pero ahora está más barato, por solo 19,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España