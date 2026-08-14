Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortafiambres eléctrico que garantiza los mejores resultados: con ajuste individual del ancho de corte hasta 23 milímetros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a sorprender con una nueva oferta que promete conquistar a los amantes de la precisión en la cocina y los buenos resultados. Se trata del cortafiambres eléctrico de la marca "Silvercrest", un artículo que reúne las características necesarias para convertirse en un imprescindible del hogar.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por una cuchilla de sierra precisa y extraíble para ajustar la finura del corte a gusto del consumidor. Además, permite adaptar el ancho del aparato hasta 23 milímetros.
Según indica el fabricante, incluye una cuchilla de acero inoxdiable, lo que garantiza durabilidad y funcionalidad con el paso del tiempo.
Su carro extraíble con protector de pulgar, cubierta de cuchilla extraíble, soporte para alimentos y bandeja de recogida sitúan a este aparato como la solución definitiva para elevar el sabor de cualquier fiambre.
Máxima seguridad
El cortafiambres está compuesto por unos pies con ventosa que ofrecen una sujeción segura durante el corte. La mesa de apoyo dispone de una inclinación que permite un mejor control, lo que llama a la calma de todos los consumidores.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y un precio de tan solo 39,99 euros apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes tendrán un único objetivo: conseguir este cortafiambres eléctrico que promete convertirse en el artículo estrella de la temporada y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.
Fuente: La Nueva España
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