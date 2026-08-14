Cómo saber si tus gafas del eclipse te valen para el próximo: lo que jamás debes hacer

Aunque el próximo eclipse solar que se verá el próximo año no tendrá a toda España como escenario, quizá ya estés pensando en hacer coincidir tus vacaciones con el 2 de agosto de 2027, la nueva fecha en la que la Luna volveré a interponerse sobre el sol. Podrá observarse en su totalidad en Ceuta, Melilla y buena parte de Andalucía. Si el eclipse de esta semana te ha dejado con ganas de más, no tires tus gafas especiales siempre y cuando estén en perfectas condiciones porque puedes guardarlas para el siguiente eclipse.

La regla básica es sencilla: si cumplen la norma ISO 12312-2 y los filtros no están rayados, perforados, rotos, despegados o deteriorados, pueden reutilizarse. La American Astronomical Society indica que pueden volver a usarse si son recientes, proceden de fabricante probado con laboratorio acreditado y no presentan daños. La NASA también insiste en inspeccionarlas siempre antes de usarlas y desecharlas si están arañadas o dañadas.

C. G.

Cómo guardarlas

Guárdalas en un sitio seco, fresco y oscuro, lejos del sol directo, del calor, de la humedad y de objetos que puedan doblarlas o rayarlas. Lo ideal es meterlas en un sobre rígido, una funda, una carpeta o entre dos cartones, sin aplastarlas. No las dejes sueltas en un cajón con llaves, monedas, herramientas o papeles, porque el filtro puede dañarse sin que se note mucho a primera vista.

Tampoco conviene limpiarlas con agua, limpiacristales, alcohol ni otros líquidos si son gafas de cartón o visores solares manuales.

Cómo saber si aún sirven Antes de volver a usarlas, comprueba varias cosas: Que aparezca la referencia ISO 12312-2 .

. Que se conserve el nombre del fabricante o distribuidor.

Que los filtros no tengan rayas, agujeros, arrugas, cortes o zonas despegadas .

. Que la montura no esté rota o deformada.

Que, al ponértelas, no entre luz por los lados.

Que al mirar una lámpara normal apenas veas nada o directamente nada; con unas gafas correctas, solo deberían verse fuentes de luz muy intensas. Aun así, esta prueba casera no sustituye a la certificación ni garantiza por sí sola que sean seguras.

La señal definitiva de alarma es cualquier daño en el filtro. Si hay duda, mejor tirarlas, no arriesgues.

Lo que no debes hacer

No las uses con prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos colocados delante del objetivo. Las gafas de eclipse protegen para mirar directamente con los ojos, pero los aparatos ópticos concentran la luz solar y pueden dañar el filtro y la vista.

Tampoco vale fiarse solo de que sean muy oscuras. Las gafas de sol, cristales ahumados, radiografías, negativos o inventos caseros no sirven. NASA recuerda que los visores solares seguros son miles de veces más oscuros que unas gafas de sol normales y deben cumplir la norma ISO 12312-2, como te habrás hartado de oír estos días.

¿Dónde tirarlas?

Si no estás seguro de que el filtro esté en buenas condiciones o, simplemente, no te quedas tranquilo guardándolas porque sabes que te dará miedo reutilizarlas, entonces tíralas. Pero, ¿dónde?

La montura de cartón puede ir al contenedor azul, siempre y cuando retires antes los filtros solares. Las láminas oscuras no son ni papel ni vidrio, por eso deben de ir al contenedor de restos, salvo que tu punto limpio o sistema local indique otra opción. Si son gafas con montura de plástico, lo más prudente es tirarlas al contenedor de restos o llevarlas a un punto limpio, porque no son un envase convencional.

No las tires al contenedor verde, aunque parezcan “cristales”: los filtros de eclipse no son vidrio. Y por supuesto, no las dejes en la naturaleza ni en papeleras improvisadas tras una observación multitudinaria.