El diccionario de la limpieza con extrañas palabras que quizá no hayas oído jamás: tensioactivo, percudido o decapar
No es lo mismo limpiar que desinfectar, quitar la cal que eliminar el sarro, perfumar una habitación que acabar realmente con el mal olor
La limpieza tiene su propio diccionario, aunque muchas veces no nos demos cuenta. En etiquetas de productos, consejos domésticos, instrucciones de uso o conversaciones del día a día aparecen palabras que suenan conocidas, pero cuyo significado no siempre está claro. No es lo mismo limpiar que desinfectar, quitar la cal que eliminar el sarro, perfumar una habitación que acabar realmente con el mal olor. Por eso, conocer algunos de estos términos puede ayudarnos a entender mejor qué estamos usando, para qué sirve cada producto y qué necesita de verdad cada rincón de la casa.
Aquí tienes palabras extrañas, poco usadas o utilizadas mal sobre limpieza que mucha gente escucha, pero no siempre sabe exactamente qué significan:
EL DICCIONARIO DE LA LIMPIEZA
Percudido: Se dice de algo que ha perdido su color original por la suciedad, el uso o el paso del tiempo. Muy habitual en ropa blanca, sábanas, cuellos de camisa o trapos que ya no están limpios del todo aunque se laven.
Desincrustante: Producto pensado para quitar suciedad pegada con fuerza, como cal, sarro, grasa endurecida o restos minerales. No es lo mismo que un limpiador normal: actúa sobre residuos difíciles.
Sarro: Depósito duro que suele formarse por acumulación de cal y minerales, especialmente en baños, grifos, inodoros, mamparas o zonas con agua dura.
Biofilm: Capa invisible o resbaladiza formada por microorganismos que se adhieren a una superficie. Puede aparecer en desagües, juntas, gomas de lavadora o zonas húmedas.
Decapar: Retirar capas antiguas de pintura, barniz, grasa o suciedad muy adherida. Se usa mucho en muebles, metales o suelos que necesitan una limpieza profunda o restauración.
Abrillantador: Producto que no necesariamente limpia en profundidad, sino que mejora el brillo final de una superficie, como suelos, muebles, grifos, cristalería o vajilla.
Desengrasante: Producto destinado a eliminar grasa. Se usa sobre todo en cocinas, campanas extractoras, hornos, azulejos, encimeras o utensilios con restos aceitosos.
Amoniaco perfumado: Limpiador fuerte, muy usado para grasa y suelos, al que se le añade perfume para suavizar el olor. Debe usarse con ventilación y nunca mezclarse con lejía.
Eflorescencia: Manchas blanquecinas que aparecen en paredes, ladrillos, baldosas o suelos por la salida de sales minerales con la humedad. No es simple polvo.
Mopa: Utensilio de limpieza con base plana y paño, pensado para recoger polvo o abrillantar suelos sin necesidad de barrer con escoba tradicional.
Bayeta de microfibra: Paño fabricado con fibras muy finas que atrapan polvo y suciedad con menos producto. Es más eficaz que muchos trapos convencionales.
Escobillón: Cepillo grande o alargado, a veces más duro, usado para limpiar suelos, patios, terrazas o superficies resistentes.
Lustre: Brillo que adquiere una superficie después de limpiarla, pulirla o frotarla. Se habla de “sacar lustre” a muebles, zapatos o metales.
Pulir: Frotar o tratar una superficie para dejarla lisa, brillante o con mejor acabado. Puede hacerse en metales, mármol, madera o suelos.
Desodorizante: Producto que elimina o neutraliza olores. No siempre limpia: a veces solo combate el mal olor.
Odorizante: Producto que aporta olor agradable, pero no necesariamente elimina la causa del mal olor. Un ambientador, por ejemplo, puede odorizar sin limpiar.
Fungicida: Producto que elimina hongos. Es habitual en tratamientos contra moho en baños, paredes, juntas o zonas con humedad.
Bactericida: Producto capaz de eliminar bacterias. No todos los limpiadores lo son, aunque huelan a limpio.
Tensioactivo: Componente de muchos detergentes que ayuda a desprender la grasa y la suciedad de las superficies. Es una de esas palabras que aparecen en etiquetas y suenan a laboratorio.
Aclarante: Producto o fase de limpieza que ayuda a retirar restos de jabón, detergente o suciedad. En lavavajillas, por ejemplo, facilita el secado y evita marcas.
Descalcificar: Eliminar la cal acumulada en cafeteras, planchas, grifos, mamparas o electrodomésticos. Muy útil en zonas con agua dura.
Enjuagar: Aclarar con agua para retirar jabón o producto. Parece una palabra común, pero mucha gente la confunde con lavar.
Higienizar: Reducir la suciedad y la presencia de microorganismos hasta un nivel seguro. No siempre equivale a desinfectar por completo.
Sanitizar: Término más técnico, muy usado en hostelería o industria alimentaria, parecido a higienizar: dejar una superficie en condiciones sanitarias adecuadas.
Repelente de suciedad: Tratamiento que ayuda a que el polvo, el agua o la grasa se adhieran menos a una superficie. No evita limpiar, pero puede retrasar la suciedad.
Saber qué significa percudido, desincrustante, biofilm, fungicida o descalcificar no es solo una curiosidad, también puede evitar errores, mezclas peligrosas o productos mal utilizados.
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