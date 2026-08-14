El diccionario de la limpieza con extrañas palabras que quizá no hayas oído jamás: tensioactivo, percudido o decapar

Percudido: Se dice de algo que ha perdido su color original por la suciedad, el uso o el paso del tiempo. Muy habitual en ropa blanca, sábanas, cuellos de camisa o trapos que ya no están limpios del todo aunque se laven.

Desincrustante: Producto pensado para quitar suciedad pegada con fuerza, como cal, sarro, grasa endurecida o restos minerales. No es lo mismo que un limpiador normal: actúa sobre residuos difíciles.

Sarro: Depósito duro que suele formarse por acumulación de cal y minerales, especialmente en baños, grifos, inodoros, mamparas o zonas con agua dura.

Biofilm: Capa invisible o resbaladiza formada por microorganismos que se adhieren a una superficie. Puede aparecer en desagües, juntas, gomas de lavadora o zonas húmedas.

Decapar: Retirar capas antiguas de pintura, barniz, grasa o suciedad muy adherida. Se usa mucho en muebles, metales o suelos que necesitan una limpieza profunda o restauración.

Abrillantador: Producto que no necesariamente limpia en profundidad, sino que mejora el brillo final de una superficie, como suelos, muebles, grifos, cristalería o vajilla.

Desengrasante: Producto destinado a eliminar grasa. Se usa sobre todo en cocinas, campanas extractoras, hornos, azulejos, encimeras o utensilios con restos aceitosos.

Amoniaco perfumado: Limpiador fuerte, muy usado para grasa y suelos, al que se le añade perfume para suavizar el olor. Debe usarse con ventilación y nunca mezclarse con lejía.

Eflorescencia: Manchas blanquecinas que aparecen en paredes, ladrillos, baldosas o suelos por la salida de sales minerales con la humedad. No es simple polvo.

Mopa: Utensilio de limpieza con base plana y paño, pensado para recoger polvo o abrillantar suelos sin necesidad de barrer con escoba tradicional.

Bayeta de microfibra: Paño fabricado con fibras muy finas que atrapan polvo y suciedad con menos producto. Es más eficaz que muchos trapos convencionales.

Escobillón: Cepillo grande o alargado, a veces más duro, usado para limpiar suelos, patios, terrazas o superficies resistentes.

Lustre: Brillo que adquiere una superficie después de limpiarla, pulirla o frotarla. Se habla de “sacar lustre” a muebles, zapatos o metales.

Pulir: Frotar o tratar una superficie para dejarla lisa, brillante o con mejor acabado. Puede hacerse en metales, mármol, madera o suelos.

Desodorizante: Producto que elimina o neutraliza olores. No siempre limpia: a veces solo combate el mal olor.

Odorizante: Producto que aporta olor agradable, pero no necesariamente elimina la causa del mal olor. Un ambientador, por ejemplo, puede odorizar sin limpiar.

Fungicida: Producto que elimina hongos. Es habitual en tratamientos contra moho en baños, paredes, juntas o zonas con humedad.

Bactericida: Producto capaz de eliminar bacterias. No todos los limpiadores lo son, aunque huelan a limpio.

Tensioactivo: Componente de muchos detergentes que ayuda a desprender la grasa y la suciedad de las superficies. Es una de esas palabras que aparecen en etiquetas y suenan a laboratorio.

Aclarante: Producto o fase de limpieza que ayuda a retirar restos de jabón, detergente o suciedad. En lavavajillas, por ejemplo, facilita el secado y evita marcas.

Descalcificar: Eliminar la cal acumulada en cafeteras, planchas, grifos, mamparas o electrodomésticos. Muy útil en zonas con agua dura.

Enjuagar: Aclarar con agua para retirar jabón o producto. Parece una palabra común, pero mucha gente la confunde con lavar.

Higienizar: Reducir la suciedad y la presencia de microorganismos hasta un nivel seguro. No siempre equivale a desinfectar por completo.

Sanitizar: Término más técnico, muy usado en hostelería o industria alimentaria, parecido a higienizar: dejar una superficie en condiciones sanitarias adecuadas.

Repelente de suciedad: Tratamiento que ayuda a que el polvo, el agua o la grasa se adhieran menos a una superficie. No evita limpiar, pero puede retrasar la suciedad.