¿Sal y limón solo para el tequila? También para limpiar tu tabla de madera

Las tablas de cortar son uno de esos utensilios que usamos casi a diario y que no siempre limpiamos como deberíamos. Sobre ellas pasan verduras, pan, fruta, carne, pescado o alimentos con olores fuertes, y con el tiempo pueden quedar marcas, restos incrustados y ese olor difícil de quitar, especialmente en las tablas de madera.

Un truco sencillo y bastante efectivo consiste en usar sal y limón. La sal actúa como una especie de exfoliante natural: ayuda a arrastrar restos pegados, pequeñas manchas y suciedad superficial. El limón, por su parte, aporta acidez y aroma, por lo que puede ayudar a reducir olores de alimentos como cebolla, ajo, pescado o queso.

La forma de hacerlo es muy fácil. Primero hay que retirar los restos visibles de comida y aclarar la tabla. Después se espolvorea una capa de sal gruesa sobre la superficie y se frota con medio limón, usando la parte cortada como si fuera una esponja. Conviene insistir en las zonas más marcadas, en los cortes de cuchillo y en las partes donde se haya quedado más olor.

Cómo hacerlo paso a paso Espolvorea sal gruesa sobre la tabla. Corta un limón por la mitad. Frota la superficie con el limón, haciendo presión suave. Insiste en las marcas y zonas con olor. Deja actuar unos minutos. Aclara con agua templada. Seca muy bien la tabla antes de guardarla.

Una vez frotada la tabla, se puede dejar actuar unos minutos y después aclarar con agua templada. Es importante secarla muy bien, sobre todo si es de madera, porque la humedad es uno de sus grandes enemigos. Lo ideal es dejarla de pie o en posición vertical para que se airee por completo.

Este truco no sustituye a una limpieza normal con agua y jabón cuando la tabla lo necesita, ni sirve para desinfectar después de cortar alimentos crudos de riesgo, como carne o pescado. En esos casos hay que extremar la higiene y lavar bien la superficie. Pero como mantenimiento habitual, la combinación de sal y limón ayuda a que la tabla huela mejor y tenga mejor aspecto.