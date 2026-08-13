Papel de horno para que los grifos brillen como si acabaran de instalarlos

Hay zonas de la casa que parecen limpias solo durante cinco minutos. Los grifos son una de ellas. Se limpian, se secan, brillan… y al poco vuelven a aparecer gotas, marcas de cal, huellas o ese aspecto apagado que afea el baño y la cocina. Para alargar un poco ese brillo existe un truco curioso: frotarlos con papel de horno.

La clave está en usarlo siempre sobre el grifo ya limpio y seco. El papel de horno, por su superficie ligeramente encerada, puede dejar una película muy fina que ayuda a que el agua resbale mejor durante un tiempo. No convierte el grifo en impermeable ni evita la cal para siempre, pero sí puede reducir esas marcas de gotas que aparecen nada más usar el lavabo o el fregadero.

El truco es sencillo. Primero hay que limpiar el grifo como de costumbre, retirando restos de jabón, cal o suciedad. Después se seca muy bien con un paño. Una vez seco, se toma un trozo de papel de horno y se frota suavemente toda la superficie metálica, insistiendo en las zonas donde más se quedan las gotas.

PASO A PASO Limpia primero el grifo con tu producto habitual. Aclara bien para que no queden restos. Seca completamente con un paño limpio. Corta un trozo de papel de horno. Frota suavemente el grifo seco con el papel. Insiste en la base, el caño y las zonas donde se quedan más gotas. Repite el truco cuando notes que el agua vuelve a dejar marcas.

El resultado suele ser un brillo más uniforme y una sensación de grifo recién pulido. Funciona especialmente bien en grifos cromados o de acero inoxidable, aunque conviene probar antes en una zona pequeña si el acabado es mate, negro, dorado o delicado.

Eso sí, este truco no sustituye a la limpieza real. Si el grifo tiene cal acumulada, manchas antiguas o restos de producto, el papel de horno no los va a eliminar. Su función es más bien de remate: sirve para mantener mejor el aspecto después de limpiar.