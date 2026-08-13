Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el colchón inflable para el coche más barato del mercado: ideal para las escapadas de fin de semana

Estamos en verano y es tiempo de escapadas de fin de semana, pues en Lidl tiene el colchón inflable para coche más barato del mercado que es ideal para ello, una idea genial, ya que es un paso más para camperizar tu coche. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un colchón inflable para coche de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que será tu cama móvil para el camino. Y es que transforma el asiento trasero de tu coche en una cómoda superficie para tumbarte. Es ideal para viajes largos, excursiones de camping o como cama de invitados espontánea. Además, Gracias al pie estabilizador, se crea un oasis para dormir plano y cómodo dondequiera que lo necesites.

Y es que todo son ventajas, ya que es cómodo lugar para dormir en el coche porque convierte el asiento trasero en una superficie para tumbarte. Además, tiene un uso versátil, puesto que también es adecuado para camping o como cama de invitados.

Tiene un agradable confort al tumbarse gracias al suave revestimiento de terciopelo y es rápido de usar. Tiene un inflado sencillo y desinflado rápido. Por otro lado, es estable y seguro, ya que el pie separado proporciona una superficie plana para tumbarte.

El colchón inflable dispone de un pie estabilizador separado que llena perfectamente el espacio delante del asiento trasero. De este modo, se crea una superficie continua y plana para tumbarte que te permite disfrutar de un descanso reparador incluso en el coche.

Para un confort máximo, la superficie para tumbarte está provista de un revestimiento de terciopelo agradablemente suave. Esto no solo se siente bien sobre la piel, sino que también evita que las mantas o los sacos de dormir se deslicen. También se incluyen dos almohadas a juego.

Puedes inflar la superficie para tumbarte y el pie por separado. Esto hace que el colchón sea increíblemente versátil: utilízalo con el pie en el coche o simplemente prescinde del pie y utilízalo como un colchón inflable clásico en la tienda de campaña o para invitados en casa.

Gracias a la práctica válvula de desinflado rápido (Easy Deflate), el aire se desinfla en un abrir y cerrar de ojos después de su uso. El inflado funciona de forma sencilla con una bomba manual o eléctrica convencional.

Para que puedas empezar de inmediato, el colchón inflable se suministra con una práctica bolsa de almacenamiento. Así podrás guardarlo en el maletero ahorrando espacio. Por si acaso, también se incluye un kit de reparación en el volumen de suministro.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este colchón para el coche tenía un precio de 24,99 euros, pero ahora está más barato y solo cuesta 19,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España