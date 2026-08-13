Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora de doble ranura más potente y barata del mercado: incluye función de elevación automática para extraer de forma segura incluso las rebanadas de pan más pequeñas

Lidl vuelve a sorprender con una de esas ofertas que prometen agotarse en pocas horas. Se trata de la tostadora de doble ranura por solo 12,99 euros, un pequeño electrodoméstico que destaca por su versatilidad y sus múltiples funciones para preparar el desayuno de forma rápida y cómoda.

Con un diseño compacto y una potencia de 870 W, este aparato se presenta como una opción ideal para quienes buscan resultados profesionales sin gastar de más.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta tostadora es que incorpora un accesorio calientapanecillos integrado, perfecto para calentar bollería o pan sin necesidad de utilizar otros electrodomésticos.

Además, dispone de seis niveles de tostado ajustables y un sistema de control electrónico que permite conseguir el punto de dorado deseado en cada rebanada. Gracias al centrado variable del pan, el tostado es uniforme incluso con diferentes tamaños de rebanadas.

El aparato también incorpora una función de descongelación, que permite descongelar y tostar al mismo tiempo, así como una función de recalentamiento para calentar el pan sin volver a tostarlo. A ello se suma un botón de parada para interrumpir el proceso en cualquier momento.

Para mayor comodidad y seguridad, cuenta con elevación automática, que facilita sacar incluso las rebanadas más pequeñas, un sistema antibloqueo con apagado automático y una bandeja recogemigas extraíble, que simplifica la limpieza.

Alta demanda

Su combinación de funciones, facilidad de uso y un precio de 12,99 euros apunta a que esta tostadora será uno de los productos más buscados de Lidl. Todo indica que mañana muchos clientes, ansiosos, acudirán a primera hora para hacerse con este pequeño electrodoméstico antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.

Fuente: La Nueva España