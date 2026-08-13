¿Hay que lavar los huevos antes de guardarlos? El chef Jordi Cruz aclara cómo conservarlos correctamente y evitar riesgos innecesarios

El huevo es un alimento imprescindible en cualquier hogar. Cocido, frito o en una sencilla tortilla de patatas, constituye uno de los grandes clásicos de la gastronomía española. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente esencial en la cocina y cada vez son más las personas que lo incorporan a su alimentación diaria.

Más allá de su valor culinario, el huevo destaca por su alto contenido en proteínas de calidad y grasas saludables. Sin embargo, siguen existiendo muchas dudas sobre su conservación. ¿Debe guardarse dentro o fuera de la nevera? ¿Es recomendable lavarlo antes de cocinarlo? Para resolver estas cuestiones, el chef Jordi Cruz ha vuelto a compartir una serie de recomendaciones en sus redes sociales, donde explica cómo conservar los huevos correctamente y evitar errores muy habituales que pueden comprometer tanto su frescura como la seguridad alimentaria.

Conservación: ¿dentro o fuera de la nevera?

Lo más habitual en cualquier hogar es guardar los huevos en el frigorífico. Sobre esta cuestión, el cocinero catalán explica que "el frío puede alargar su vida útil, pero el huevo tiene una fina capa natural llamada cutícula o flor, que protege la cáscara y ayuda a evitar la entrada de bacterias". Sin embargo, Jordi Cruz advierte de que los cambios bruscos de temperatura y la condensación pueden deteriorar esa capa protectora, fundamental para mantener la frescura y la seguridad del alimento.

¿Es necesario lavar los huevos?

Otro de los errores más frecuentes es lavar los huevos antes de guardarlos o consumirlos. El chef aclara que basta con "un poco de agua y, si quieres, unas gotas de vinagre" justo antes de cocinarlos. La razón es sencilla: la cáscara cuenta con miles de poros y está recubierta por una capa protectora natural, la cutícula, que actúa como barrera frente a las bacterias. Un lavado excesivo puede eliminar esa protección y facilitar que los microorganismos penetren en el interior.

La importancia de la frescura

Jordi Cruz también recomienda hacer una compra inteligente para garantizar la máxima calidad del producto. "Mejor comprar pocos y con frecuencia. Cuanto más fresco es el huevo, mejor funciona y más seguro resulta", afirma. Por ello, aconseja no acumular demasiados en casa, manipularlos correctamente y consumirlos mientras conservan toda su frescura.

Tres consejos sencillos con los que el chef pretende acabar con algunos de los errores más comunes y conseguir que uno de los alimentos más presentes en los hogares se conserve en las mejores condiciones y con todas las garantías de seguridad.

Fuente: La Nueva España