Ducharte con agua caliente en verano: el error que puede hacerte sudar más en cuanto pongas un pie fuera

En pleno verano, cuando el calor aprieta y la casa parece no enfriarse nunca, una ducha puede parecer la solución más rápida para recuperar el cuerpo. Pero hay un error bastante común: meterse bajo el agua demasiado caliente. Puede resultar agradable durante unos minutos, pero al salir es fácil notar justo lo contrario de lo que se buscaba: más bochorno, más humedad y, en muchos casos, más sudor.

La explicación es sencilla. El agua caliente aumenta la temperatura de la piel, llena el baño de vapor y deja una sensación térmica más pesada. Si fuera hace calor y dentro de casa tampoco hay demasiado fresco, el cuerpo tarda más en desprenderse de ese calor acumulado. Resultado: sales de la ducha, te secas, te vistes… y al poco tiempo vuelves a sudar.

Tampoco hace falta pasarse al extremo de la ducha helada. El agua muy fría puede dar un golpe de alivio inmediato, pero no siempre es cómoda ni recomendable para todo el mundo. En verano suele funcionar mejor una ducha templada tirando a fresca, suficiente para bajar la sensación de calor sin provocar un contraste brusco.

Recomendaciones sanitarias

Las recomendaciones sanitarias para episodios de altas temperaturas insisten precisamente en refrescar el cuerpo. El NHS (Servicio Nacional de Salud) aconseja tomar una ducha fresca o aplicar agua fresca sobre la piel o la ropa en días de calor intenso, además de beber líquidos y evitar el exceso de calor.

Consejos rápidos Evita el agua muy caliente en días de calor intenso. Elige una ducha templada o fresca, sin necesidad de que sea helada. Si te duchas antes de dormir, mejor corta y con poca temperatura. Ventila el baño después para que no se quede el vapor dentro. No te vistas enseguida con ropa apretada si sigues acalorado. Bebe agua y evita esfuerzos en las horas centrales del día.

El momento también importa. Si la ducha caliente se toma antes de dormir, puede empeorar la sensación de bochorno en la cama, sobre todo si el dormitorio está cargado. En cambio, una ducha corta con agua templada o fresca ayuda a llegar a la noche con la piel menos caliente y el cuerpo más relajado.

¿Cuánto cuesta una ducha en euros?

Una ducha corta de unos cinco minutos puede consumir entre 50 y 80 litros de agua, según la presión y el tipo de alcachofa. Si el agua es caliente, el coste total aproximado, sumando agua y energía, puede situarse entre 0,40 y 0,80 euros por ducha.

Si la ducha se alarga hasta los 10 minutos, el consumo puede duplicarse y superar fácilmente los 100 o 150 litros. En ese caso, el coste puede rondar entre 0,80 y 1,50 euros, dependiendo del sistema de calentamiento y de las tarifas de cada hogar.

El baño en bañera suele ser más caro. Llenar una bañera puede requerir entre 150 y 200 litros de agua, e incluso más si es grande o se llena mucho. Al tratarse de agua caliente, el coste aproximado puede moverse entre 1,50 y 2,50 euros por baño, aunque en algunos casos puede ser superior.