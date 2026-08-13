Los animales pueden detectar el miedo: así reaccionan los perros ante esta emoción

Los animales tienen un olfato capaz de detectar determinados cambios que para las personas pasan desapercibidos. Los perros son entrenados para localizar drogas y también pueden detectar enfermedades, mientras que existen casos de gatos a los que se atribuye la capacidad de percibir cuándo una persona está cerca de morir.

Pero hay otra cuestión que ha llamado la atención: ¿pueden los animales detectar nuestras emociones? Desde Aromatizame recogen diferentes ejemplos y un estudio realizado con perros que analizó precisamente esta posibilidad.

El experimento con perros

Para comprobar si los perros podían detectar el miedo y otras emociones, investigadores de la Universidad de Nápoles utilizaron muestras de sudor de personas que habían experimentado diferentes estados de ánimo.

Las muestras se utilizaron para impregnar una habitación. Después, un perro entraba en ella acompañado por su dueño y los investigadores observaban cómo reaccionaba ante la presencia de una persona desconocida.

Los resultados mostraron diferencias según el olor. Cuando el perro estaba en una habitación impregnada con el olor de una persona feliz, se acercaba más a los desconocidos. Cuando el olor correspondía a una persona que había sentido miedo, el animal se acercaba más a su dueño y mostraba signos de estrés.

Los resultados permitieron deducir que los perros pueden detectar el miedo y otros estados emocionales a través del olor.

Qué ocurre cuando tenemos miedo

El miedo provoca diferentes cambios en el organismo. Aumenta la sudoración y la cantidad de adrenalina y otras hormonas, además de elevar la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. También modifica el lenguaje corporal, por ejemplo, con una actitud más encogida.

Estos cambios pueden modificar el olor corporal y ser detectados por los animales al combinar la información olfativa con los aspectos visuales del cuerpo.

En el caso de los gatos, el fenómeno resulta más difícil de estudiar. El texto señala que pueden detectar feromonas y que el cuerpo humano desprende feromonas de estrés durante momentos de miedo, por lo que es posible que los felinos también puedan percibirlas.

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Así, la respuesta que recoge Aromatizame a la pregunta de si los animales pueden oler el miedo es afirmativa.