7 señales de que el amor en una pareja se está apagando
La ausencia de gestos de cariño y el empobrecimiento de la comunicación están entre las señales descritas
El desenamoramiento no suele producirse de un día para otro. Antes de que una relación llegue a su final pueden aparecer cambios que afectan a la forma de pasar tiempo juntos, comunicarse, mostrar cariño o compartir proyectos. Sin embargo, esas señales no siempre se reconocen a tiempo.
Desde Rincón de la Psicología señalan que el enamoramiento, la pasión y el deseo de estar juntos pueden cambiar con el paso del tiempo. Algunos psicólogos sitúan el inicio de ese proceso entre los seis meses y los dos años de relación, aunque otros consideran que el amor puede mejorar con los años si ambos miembros se esfuerzan por mantenerlo.
Siete señales que pueden aparecer
- Una de las primeras señales descritas es la pérdida de la alegría asociada a estar en pareja. Los encuentros pueden espaciarse y desaparecer los sentimientos positivos que antes generaban, hasta el punto de buscar excusas para evitarlos.
- También pueden disminuir las muestras de cariño. Las caricias, los elogios, los detalles, las risas y la complicidad dejan espacio al aburrimiento, el hastío o la indiferencia.
- Otra señal es la reducción de los proyectos comunes. Las agendas pueden separarse y el espacio individual terminar ocupando cada vez más lugar frente a las actividades y objetivos compartidos.
- La comunicación también puede empobrecerse. Pueden aumentar las recriminaciones y discusiones por motivos pequeños o, por el contrario, las conversaciones pueden reducirse prácticamente a monosílabos.
- A esto puede sumarse una mayor intolerancia hacia los comportamientos de la pareja. Los defectos y errores que antes no tenían tanta importancia pueden empezar a percibirse como insoportables y convertirse en motivo de enfado.
- La fantasía de una posible infidelidad aparece también entre las señales descritas. La disminución de las fantasías con la pareja puede acompañarse de una mayor atención hacia otras personas.
- Por último, puede producirse una pérdida del deseo sexual y de la necesidad de intimidad física. Los besos y las caricias pueden desaparecer o convertirse en actos automáticos.
No obstante, Rincón de la Psicología advierte de que la pérdida de afecto o deseo no implica necesariamente desenamoramiento. El estrés, la tristeza patológica, una afectación emocional o una etapa complicada pueden provocar esos mismos cambios.
Las cinco fases del desenamoramiento
El proceso descrito puede atravesar cinco fases: enfriamiento, cuando desaparece parte de la pasión y aumenta la monotonía; desafección, cuando crece el distanciamiento emocional; ambivalencia, marcada por las dudas sobre continuar; decepción, cuando las características del otro empiezan a resultar incompatibles o intolerables; e indiferencia, cuando desaparece la motivación para seguir invirtiendo en la relación.
Estas fases no tienen por qué sucederse siempre de manera lineal. Algunas parejas pueden recuperar temporalmente la ilusión o el compromiso antes de volver a experimentar decepción.
Entre la cuarta y la quinta fase puede producirse el llamado “momento pivote”, descrito como el punto en el que una persona toma conciencia de que la relación ha terminado y no quiere recuperarla.
El desenamoramiento, según el texto, tampoco implica necesariamente que todo esté perdido desde el primer momento. Cuando desaparece el enamoramiento inicial puede dar paso a un amor más maduro. Para ello, ambos deben estar comprometidos con la relación y convencidos de que merece la pena continuar.
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