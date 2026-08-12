El truco de la pasta de dientes para dejar más blancas las suelas de las zapatillas

Hay zapatillas que están limpias... pero no lo parecen. La culpa la tienen muchas veces las suelas blancas, que acumulan roces, polvo, manchas negras y suciedad en los bordes hasta dar al calzado un aspecto mucho más viejo. Para esos casos existe un truco sencillo y bastante curioso: usar pasta de dientes blanca.

La idea es parecida a cuando se utiliza un limpiador suave. La pasta de dientes, aplicada en poca cantidad, puede ayudar a arrastrar la suciedad superficial de la goma y a recuperar parte del blanco original de las suelas. No hace milagros ni deja nuevas unas zapatillas muy deterioradas, pero sí puede mejorar mucho el aspecto de las gomas, sobre todo si las manchas no llevan meses incrustadas.

Cómo hacerlo paso a paso Usa una pasta de dientes blanca, mejor que no sea de gel. Aplica una pequeña cantidad en un cepillo de dientes viejo. Frota suavemente la goma de la suela y los bordes blancos. Insiste en las marcas negras y en las ranuras. Retira los restos con un paño ligeramente húmedo. Seca bien la zapatilla antes de guardarla o ponértela.

El truco consiste en poner una pequeña cantidad de pasta de dientes blanca, no de gel ni de colores, sobre un cepillo viejo. Después se frota suavemente la zona de la suela, insistiendo en los bordes, las ranuras y las marcas negras. Conviene hacerlo con paciencia, sin empapar la zapatilla y evitando que el producto entre en tejidos delicados, ante o materiales que puedan mancharse.

Una vez frotada la goma, se retira el exceso con un paño húmedo y se seca con otro trapo limpio. Si la suela sigue muy sucia, se puede repetir el proceso, pero siempre con cuidado para no desgastar la superficie ni extender la suciedad a otras partes del calzado.

Zapatillas deportivas

Este truco funciona mejor en zapatillas deportivas, suelas de goma blanca y zonas laterales lisas. En cambio, no es recomendable usarlo sin probar antes en materiales delicados, pieles especiales o calzado de mucho valor. Como ocurre con casi todos los remedios caseros, lo mejor es empezar por una zona pequeña y poco visible.

El resultado no siempre será perfecto, pero puede ser suficiente para que unas zapatillas apagadas recuperen mejor aspecto sin gastar dinero en productos específicos.