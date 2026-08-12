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Estos son los 10 protectores solares que más gustan a los consumidores este verano

ISDIN, La Roche-Posay y Heliocare aparecen entre las marcas que ocupan los primeros puestos de la clasificación

Una persona utilizando protector solar en una imagen de archivo

Una persona utilizando protector solar en una imagen de archivo

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Ernesto Izquierdo

Con la llegada de las altas temperaturas y el aumento del índice UV, el protector solar se convierte en uno de los productos más buscados para el cuidado de la piel. Según Billionhands, los consumidores buscan cada vez más fórmulas que, además de proteger, incorporen beneficios de cuidado de la piel y texturas ligeras.

La plataforma ha elaborado un ranking de los mejores protectores solares del mercado a partir de las búsquedas, valoraciones, opiniones y percepción de los usuarios. Estos son los diez productos que aparecen en los primeros puestos:

  1. ISDIN Fotoprotector Fusion Water Magic SPF 50
  2. La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisible SPF 50+
  3. Heliocare 360° Gel Oil-Free SPF 50+
  4. Avène Solar Leche SPF 50+
  5. ISDIN Transparent Spray Wet Skin SPF 50
  6. Bioderma Photoderm MAX Aquafluide SPF 50+
  7. Heliocare 360 Spray Invisible SPF 50+
  8. Clarins UV Plus Skin Barrier SPF 50+
  9. Eucerin Sun Face Hydro Protect Ultra-Light Fluid SPF 50
  10. Nivea Sun Protect & Hydrate Loción SPF 50+

Los protectores solares faciales encabezan el ranking

Entre los primeros puestos aparecen varias opciones faciales de base acuosa y efecto invisible. Billionhands sitúa entre ellas a ISDIN Fusion Water Magic, La Roche-Posay Anthelios y Eucerin Hydro Protect. La plataforma señala que estas opciones destacan por sus texturas y su uso diario.

Opciones para pieles mixtas o grasas

Heliocare 360° Gel Oil-Free y Bioderma Photoderm Aquafluide aparecen también entre los productos que ocupan los primeros puestos del ranking. Según Billionhands, estos productos se encuentran entre las opciones destacadas para pieles mixtas o grasas.

También aparecen protectores para el cuidado corporal

El ranking incluye productos destinados al cuidado corporal y familiar, como Avène Leche, ISDIN Transparent Spray Wet Skin y Nivea Sun Protect & Hydrate Loción.

Billionhands indica que los consumidores buscan opciones que combinen protección solar con diferentes características de aplicación y cuidado de la piel.

Un ranking basado en las opiniones de los usuarios

Billionhands explica que sus rankings se basan en la reputación y los votos verificables de los usuarios. La plataforma señala que utiliza tecnología certificada por AENOR y su inteligencia artificial BILL junto con la interacción de los usuarios.

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El fundador de Billionhands, Nicolás Luca de Tena, destaca que el objetivo de la plataforma es ayudar a tomar decisiones de consumo a partir de opiniones reales de otros usuarios.

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