Un perro mayor también puede aprender: el mito que desmontan los expertos

Existe una creencia muy extendida sobre los perros mayores: que, una vez alcanzada cierta edad, ya no pueden aprender nuevas habilidades. Sin embargo, LealCan sostiene que cualquier perro, independientemente de su edad, tiene capacidad para aprender y adaptarse.

La clave está en el enfoque utilizado, basado en la paciencia, la constancia y la comprensión del comportamiento canino. Desde LealCan señalan que han trabajado con perros de todas las edades y que, aunque los adultos pueden presentar desafíos relacionados con aprendizajes muy arraigados, esto no supone un impedimento para conseguir resultados.

Los beneficios de educar a un perro adulto

Educar a un perro adulto puede aportar beneficios que van más allá del propio adiestramiento. Los expertos indican que un perro adulto suele tener una mayor capacidad de concentración que un cachorro, lo que puede facilitar determinadas enseñanzas o el aprendizaje de señales concretas.

Además, el entrenamiento puede suponer una forma de estimulación cognitiva y contribuir a su bienestar emocional cuando se realiza de manera adecuada, respetuosa, progresiva y divertida. También señalan que han trabajado con perros adultos que presentaban conductas como ladridos excesivos o falta de socialización y que han transformado su comportamiento mediante programas adaptados a sus necesidades.

Para conseguirlo, consideran fundamental respetar el ritmo de cada perro y establecer una rutina clara y consistente. Destacan, además, la importancia de comprender sus necesidades, su comunicación y el motivo de sus comportamientos.

Las técnicas para enseñar a un perro mayor

Entre las técnicas utilizadas se encuentra el reforzamiento positivo, mediante comida, elogios o caricias según las preferencias del perro y la dificultad de la situación. También se plantea sustituir conductas no deseadas por alternativas positivas y recurrir, cuando sea necesario, a técnicas como la desensibilización y el contracondicionamiento.

En los perros que presentan miedo ante determinados estímulos, el trabajo comienza con ejercicios agradables y progresivos destinados a aumentar su confianza. También puede ser necesario evitar determinadas situaciones hasta que el perro disponga de la confianza o las herramientas necesarias para afrontarlas.

LealCan enfatiza la importancia de implicar a los guías en el proceso. Sus sesiones están diseñadas para trabajar tanto con los perros como con las personas que conviven con ellos, ya que consideran que el aprendizaje de los guías es lo que garantiza el éxito del entrenamiento.