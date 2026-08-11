Las pulseras y los ultrasonidos no impiden las picaduras de mosquitos

Con el verano, el calor y las vacaciones también llegan unos incómodos compañeros de vida: los mosquitos. Elegir un producto eficaz contra sus picaduras es clave. La OCU explica que los repelentes aplicados sobre la piel interfieren en los receptores olfativos de los insectos y evitan que se posen, aunque solo actúan cuando el mosquito se encuentra a corta distancia.

No todos los productos ofrecen la misma protección. La OCU señala cuatro sustancias con eficacia probada: DEET, icaridina, citriodiol e IR3535.

DEET, uno de los repelentes más utilizados

Las concentraciones de DEET en torno al 20 % ofrecen una protección de unas cuatro a ocho horas. Este ingrediente puede producir irritación y reacciones alérgicas y no debe utilizarse en menores de dos años.

Icaridina, hasta seis horas de protección

La OCU señala que las concentraciones del 20 % de icaridina pueden proteger durante unas seis horas frente a los mosquitos.

Citriodiol, varias horas de protección

El citriodiol, en concentraciones del 30 %, ofrece una protección de entre cuatro y seis horas, según la información recogida por la OCU.

IR3535, con precauciones en niños pequeños

El IR3535 resulta útil a concentraciones del 20 %. En niños menores de tres años y medio, la recomendación es aplicarlo únicamente una vez al día y nunca sobre el tronco.

Las pulseras protegen muy poco

Las pulseras y brazaletes repelentes tienen una eficacia real muy baja. La OCU señala que los repelentes deben aplicarse sobre toda la superficie de la piel para resultar eficaces y que no funcionan a más de cuatro centímetros del punto de aplicación.

Por ello, las pulseras antimosquitos son ineficaces para ahuyentar a los mosquitos y evitar sus picaduras.

Los ultrasonidos no sirven contra los mosquitos

Los dispositivos basados en ultrasonidos tampoco son una solución eficaz. La OCU señala que los mosquitos no son sensibles a los ultrasonidos.

Las luces tampoco constituyen una alternativa eficaz contra estos insectos. La luz ultravioleta atrae a moscas y polillas, pero no a los mosquitos.

Los difusores eléctricos sí son una opción en casa

Los difusores eléctricos funcionan de forma diferente a los repelentes: son insecticidas que se difunden continuamente mediante un dispositivo conectado a un enchufe.

Pueden funcionar con pastillas o con líquido. Según la OCU, los difusores con líquido presentan una eficacia algo superior a la de las pastillas y, en conjunto, son una solución efectiva y de baja toxicidad para mantener a raya los mosquitos durante toda la noche.

La ropa y las mosquiteras también ayudan

La OCU recomienda llevar ropa que cubra bien la piel y mantenerse alejado de lugares con agua estancada. En zonas con muchos mosquitos también resulta útil instalar mosquiteras en las ventanas.

Antes de utilizar repelentes o insecticidas, hay que leer las indicaciones del producto. La OCU también recomienda no aplicar repelentes a bebés menores de dos meses, extremar las precauciones con los niños y evitar mezclarlos con cremas de protección solar, ya que la combinación puede irritar la piel.