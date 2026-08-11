Cómo librarte de pagar peajes de forma legal

Pagar peajes puede encarecer mucho un viaje, sobre todo en vacaciones, escapadas de fin de semana o trayectos largos. La buena noticia es que hay formas completamente legales de evitar ese gasto. La mala noticia es que no existe un truco mágico: la clave está en planificar antes de salir.

La forma más sencilla de no pagar peajes es elegir rutas alternativas por carreteras gratuitas a través de la opción con la que cuentan muchos navegadores que permiten activar la opción “evitar peajes” antes de calcular el trayecto. A veces el viaje apenas se alarga unos minutos y el ahorro compensa claramente. Otras veces, sin embargo, la ruta alternativa supone muchos más kilómetros, más combustible y más tiempo, por lo que conviene comparar antes.

También es importante revisar si el trayecto tiene autovías gratuitas paralelas a autopistas de pago. En algunos desplazamientos, especialmente entre provincias o hacia zonas turísticas, existen carreteras nacionales o autovías que permiten llegar al mismo destino sin pasar por cabinas ni sistemas de cobro electrónico.

Reclamar

Si consideras que estás pagando un peaje en unas vías que se encuentran en obras que hacen el recorrido incómodo y que llega hasta a escandalizar tener que pagar por circular en esas condiciones, siempre puedes reclamar al Ministerio de Obras e Infraestructuras o, en su caso, a la empresa adjudicataria. Si lo haces, estamos seguros -poque lo hemos intentado- de que te contestarán echando balones fuera y contándote que tienes mil formas de informarte sobre esas obras o incomodidades. Es decir, poco más que si pasas por ahí es porque quieres.

Otro truco legal es jugar con el horario y el itinerario. A veces basta con entrar o salir por otro acceso, dormir en una localidad intermedia o modificar ligeramente el recorrido para evitar un tramo de peaje especialmente caro. En viajes largos, dividir la ruta puede ayudar a esquivar autopistas de pago sin que el desplazamiento se vuelva demasiado pesado.

Consejos rápidos Activa en el navegador la opción “evitar peajes”. Compara siempre tiempo y consumo antes de elegir ruta. Busca autovías gratuitas o carreteras nacionales paralelas. Revisa posibles descuentos para residentes o usuarios frecuentes. Comprueba si el telepeaje ofrece bonificaciones en tu recorrido. Evita improvisar en carretera: decide la ruta antes de salir. No intentes saltarte un peaje: no es un truco, es una infracción.

En algunos casos existen bonificaciones, descuentos o gratuidades para usuarios frecuentes, residentes, vehículos con dispositivos de telepeaje o determinados recorridos. No son universales y dependen de cada autopista, comunidad o concesión, por lo que conviene consultarlo antes de viajar. Para quien hace siempre el mismo trayecto, puede suponer un ahorro importante.

Lo que nunca debe hacerse es intentar saltarse un peaje, circular sin pagar por una vía de pago, manipular matrículas, seguir pegado a otro vehículo o buscar atajos no autorizados. Además de ser peligroso, puede acabar en sanción.