Relaciones
Infidelidad y amor: las 8 razones por las que una persona puede engañar a su pareja
El amor por la pareja no elimina otras motivaciones relacionadas con el deseo, el compromiso, la autoestima o el contexto
La infidelidad no siempre significa que haya dejado de existir el amor por la pareja. Un texto publicado por ReachLink recoge investigaciones que identifican ocho motivaciones diferentes que pueden llevar a una persona a ser infiel, entre ellas la ira, la baja autoestima, el deseo de variedad o determinadas circunstancias.
La ira puede estar detrás del engaño
Una de las motivaciones identificadas es la ira. En estos casos, la infidelidad puede aparecer como una forma de represalia o de desahogo emocional después de un conflicto dentro de la relación.
La baja autoestima también influye
Otra de las razones señaladas es la necesidad de sentirse deseado o valorado. La atención de una persona nueva puede funcionar como una forma de validación cuando existen dificultades relacionadas con la autoestima.
La falta de amor es solo una de las ocho razones
El estudio citado por ReachLink incluye la falta de amor entre las motivaciones, pero no como la única explicación de una infidelidad. También aparece el bajo nivel de compromiso, relacionado con personas ambivalentes respecto al futuro de su relación.
El deseo de variedad puede llevar a buscar algo nuevo
La necesidad de variedad refleja el deseo de experimentar novedad sexual o emocional. Según el texto, esta motivación puede aparecer sin que exista necesariamente insatisfacción con la pareja actual.
El abandono emocional o físico puede influir
Otra de las motivaciones identificadas es el abandono emocional o físico. Se refiere a situaciones en las que determinadas necesidades quedan de forma sistemática insatisfechas y pueden generar vulnerabilidad ante conexiones externas.
El deseo sexual aparece como una motivación independiente
El deseo sexual también figura entre las ocho razones. Algunas personas pueden buscar fuera de su relación la posibilidad de explorar aspectos de su sexualidad que no expresan dentro de ella.
Las circunstancias también cuentan
La oportunidad y el contexto forman parte de las motivaciones identificadas. Un viaje de trabajo, el alcohol, un momento de fragilidad emocional o una conexión inesperada pueden crear circunstancias en las que se produce una infidelidad.
Las razones pueden aparecer juntas
Las ocho motivaciones no tienen por qué presentarse de manera aislada. El texto recoge que muchas personas señalaron varias razones simultáneamente, como sentirse descuidadas y buscar novedad, o combinar la baja autoestima con la ira.
También se identificaron diferencias estadísticas entre hombres y mujeres: los hombres mencionaron con mayor frecuencia el deseo sexual y la búsqueda de variedad, mientras que las mujeres señalaron más el abandono emocional y la falta de amor. El propio texto subraya que se trata de tendencias estadísticas y no de reglas universales.
Las investigaciones citadas también relacionan la infidelidad con factores individuales, estilos de apego y dinámicas de pareja. Entre ellos aparecen el apego ansioso, evitativo y desorganizado, así como determinados rasgos de personalidad y experiencias previas.
El artículo de ReachLink concluye que el amor por sí solo no siempre evita una infidelidad. Las motivaciones pueden ser diferentes y combinarse, por lo que entenderlas permite observar el comportamiento desde una perspectiva más amplia que la idea de que quien engaña necesariamente ha dejado de amar.
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