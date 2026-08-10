¿Dónde ver el fútbol en la temporada 2026-2027?

La OCU analiza las diferentes opciones disponibles para seguir el fútbol por televisión y señala que disfrutar de todas las competiciones desde casa puede suponer al menos 972 euros al año. El coste depende de los partidos y competiciones que quiera seguir cada espectador, ya que existen alternativas más económicas que permiten acceder solo a una parte del fútbol.

Entre las opciones disponibles se encuentran servicios de streaming y paquetes contratados a través de operadores. También existen alternativas para seguir determinados encuentros sin contratar todo el fútbol.

DAZN permite seguir parte de LaLiga y otras competiciones

DAZN ofrece en su Plan Fútbol cinco partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas de LaLiga. Además, incluye la Premier League, el Mundial de Clubes, la Segunda División y otras competiciones como la Serie A.

La opción más económica es la suscripción anual con pago único, con un coste de 109,99 euros, equivalente a 9,16 euros al mes. La suscripción anual con pago fraccionado tiene un precio de 9,99 euros mensuales, mientras que la modalidad mensual, sin permanencia, cuesta 29,99 euros al mes.

Movistar Plus+ ofrece algunos partidos por 9,99 euros

Otra posibilidad es Movistar Plus+, que permite ver un partido por jornada de LaLiga y otro de la Champions por 9,99 euros al mes.

Los partidos se conocen semanalmente y se seleccionan en función del interés de las competiciones. La plataforma no incluye partidos como la final de la Champions, los clásicos o los derbis.

Los clientes de Movistar que tengan o quieran contratar el servicio de televisión pueden acceder también a estos partidos a través del paquete básico Movistar Plus+, con un precio de 13 euros mensuales.

Además, quienes tuvieran contratadas determinadas tarifas de Movistar antes del 3 de diciembre de 2024 podían disfrutar de este servicio gratis durante 12 meses. Entre ellas se encuentran Movistar Inter, Conecta, Internet radio, Internet Satélite, fibra 300, 600 o 1 Gb, ADSL y Hogar conectado 5G.

Orange TV libre incluye varios partidos cada jornada

Orange ofrece Orange TV libre por 7,99 euros al mes.

Con esta opción se puede ver un partido de LaLiga por jornada, un partido de la UEFA Champions League, tres partidos de LaLiga Hypermotion y un partido de la Copa del Rey por eliminatoria.

También existe la posibilidad de contratar a través de determinadas operadoras algún plan de DAZN. Entre las compañías mencionadas se encuentran Vodafone y MásMóvil.

La Segunda División tiene más opciones

Para seguir LaLiga Hypermotion existen varias alternativas. Además de Movistar, Orange y DAZN, la competición está disponible en Vodafone.

En este caso es necesario tener una tarifa de fibra con la compañía y contratar el pack Deportes, que tiene un coste de 6 euros al mes y una permanencia de un año en la fibra.

Este paquete permite acceder a los partidos de Segunda División. Para disponer también de los cinco partidos por jornada de Primera División es necesario contratar el pack DAZN.

Digi permite ver todos los partidos de Segunda

Digi cuenta con una televisión propia que permite acceder a todos los partidos de LaLiga Hypermotion.

El servicio tiene un coste de 7 euros adicionales al mes para quienes ya tienen fibra con la compañía. La tarifa de fibra más barata mencionada por la OCU parte de 10 euros mensuales, por lo que el coste mínimo para disfrutar de la Segunda División con Digi es de 17 euros al mes.

También existe Agile TV, una plataforma del grupo MásMóvil que funciona mediante un decodificador y permite ver los partidos de Segunda División.

El precio de Agile TV depende del operador con el que se contrate y supone normalmente entre 8 y 12 euros adicionales al mes.

La Copa del Rey mantiene partidos gratis

Movistar y Orange son las dos operadoras que ofrecen todos los encuentros de la Copa del Rey, un total de 55 partidos.

TVE emitirá 15 encuentros de la competición, entre ellos las semifinales y la final. De esta forma, es posible seguir gratuitamente algunos de los partidos más importantes sin contratar el resto de la competición.

Ver todo el fútbol cuesta al menos 972 euros al año

Quienes quieran seguir todo el fútbol, incluyendo ambas ligas, Champions, Europa League y otras competiciones internacionales, tendrán que pagar al menos 972 euros al año.

La OCU señala que, respecto al año anterior, las tarifas para ver fútbol han aumentado de media unos 5 euros al mes.

El elevado coste de los derechos de emisión hace que las compañías de telefonía tengan un papel destacado en la oferta de estos contenidos. En muchos casos, el acceso al fútbol está vinculado a productos de fibra y telefonía.

La OCU señala que elegir una tarifa de internet y telefonía adecuada a las necesidades de cada usuario puede ayudar a reducir el coste total.