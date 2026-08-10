Ahorros
Teletrabajar en verano puede disparar el gasto en aire acondicionado: las 6 claves para ahorrar
Mantener el equipo encendido ocho horas al día puede suponer hasta 61,44 euros más al mes en la factura
Más de 3,3 millones de personas trabajan desde casa en España al menos algunos días a la semana, y durante el verano el aire acondicionado puede permanecer encendido durante buena parte de la jornada laboral. Haier HVAC Solutions señala que este cambio de hábitos traslada parte del consumo energético de la oficina al hogar, especialmente en salones, dormitorios y despachos ocupados durante las horas de mayor radiación solar y temperaturas exteriores.
A este escenario se suman los episodios de calor, que hacen coincidir la jornada laboral con las horas de mayor acumulación térmica en las viviendas. Mantener una temperatura adecuada para trabajar puede implicar utilizar el aire acondicionado durante varias horas seguidas.
El coste de utilizar el aire acondicionado mientras se trabaja
Ordenadores, monitores, iluminación y routers también incrementan el gasto energético durante el teletrabajo, aunque la climatización concentra una parte importante del consumo adicional durante los meses de verano.
Utilizar un equipo de aire acondicionado durante ocho horas al día y 20 jornadas al mes puede suponer entre 18,43 y 61,44 euros más al mes en la factura. El consumo del aparato, su eficiencia, el aislamiento de la vivienda y la tarifa contratada influyen en el coste.
Haier HVAC Solutions apunta que trabajar con confort no exige enfriar toda la vivienda ni utilizar temperaturas excesivamente bajas. Adaptar el funcionamiento del equipo a la estancia ocupada, protegerla del sol y ajustar los horarios de uso permite evitar consumos innecesarios sin renunciar a un ambiente adecuado para trabajar.
Elegir la estancia más fresca
El despacho habitual no siempre es la mejor opción durante el verano. Escoger una estancia interior o con menor exposición directa al sol puede reducir el calor acumulado y hacer que el equipo necesite menos tiempo y potencia para mantener unas condiciones confortables durante la jornada.
Climatizar solo el espacio utilizado
Concentrar la jornada en una única estancia y mantener cerradas las puertas del resto de la vivienda evita climatizar metros cuadrados vacíos.
También conviene no abrir las ventanas mientras el equipo está funcionando para impedir la entrada de aire caliente.
Frenar el calor antes de encender el aire acondicionado
Bajar las persianas, extender los toldos o cerrar las cortinas desde primera hora ayuda a limitar la radiación solar y evita que cristales, paredes y muebles acumulen calor.
Actuar antes de que la estancia se recaliente reduce el esfuerzo que tendrá que realizar el equipo durante las horas centrales del día.
Evitar temperaturas excesivamente bajas
Mantener una temperatura estable y adecuada a las condiciones de la vivienda evita contrastes térmicos incómodos y un funcionamiento más intenso de lo necesario.
Como referencia, Haier HVAC Solutions señala una temperatura en torno a 22-24 ºC para mantener el confort durante el verano.
Adaptar el uso al horario laboral
Anticipar el encendido unos minutos antes de comenzar a trabajar puede ser más eficiente que hacerlo cuando la habitación ya está recalentada.
También es posible programar el apagado durante ausencias, comidas fuera de casa o al terminar la jornada para evitar consumo innecesario. Las máquinas Haier con conectividad WiFi permiten crear escenarios de consumo y anticiparse al uso.
Alejar el flujo de aire del escritorio
El flujo de aire no debe incidir directamente sobre el escritorio ni sobre el cuello, la espalda o los ojos.
Orientar las lamas hacia el techo o las paredes favorece una distribución más homogénea y permite trabajar con mayor comodidad sin necesidad de reducir más la temperatura.
La clave está en no esperar a que la habitación se recaliente
Luis Miguel Martínez, Product Manager Coordinator de Haier HVAC España, relata que uno de los errores más habituales consiste en esperar a que la habitación esté recalentada para bajar el termostato al mínimo.
El equipo no enfría más rápido por seleccionar un valor extremo. La recomendación que recoge Haier HVAC Solutions pasa por anticiparse, mantener una consigna estable y evitar encendidos y apagados continuos para conseguir un ambiente adecuado con un funcionamiento más regular y un consumo menor.
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