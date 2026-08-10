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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén para tortitas más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Una oportunidad única que garantiza los mejores resultados

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén para tortitas más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén para tortitas más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

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Emma Fernández

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su sección de hogar que promete conquistar a los amantes del dulce. Se trata de la sartén para tortitas, un artículo que combina calidad y buenos resultados a un precio imbatible: está disponible por tan solo 9,99 euros.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de este artículo es que permite preparar hasta 7 tortitas simultáneamente. Una opción ideal para ahorrar tiempo y abastecer a un buen número de comensales.

Otro de sus puntos fuertes es que está diseñada en aluminio fundido de alta calidad, lo que garantiza que no se produzcan arañazos y que sea resistente a la abrasión. Además, está compuesta por un mango de tacto suave, lo que ofrece un mayor manejo y control durante el proceso de cocción.

Según indica el fabricante, la sartén es apta para el horno hasta una temperatura de 160 °C, lo que amplía el abanico de posibilidades culinarias. Respecto a las medidas, tiene una longitud de aproximadamente 26 centímetros y un grosor de fondo de 5,5 milímetros. Sin duda, este artículo se presenta como la solución definitiva para disfrutar de un buen dulce desde casa y con las mejores garantías.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta sartén para tortitas que promete convertirse en un imprescindible del hogar y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

Fuente: La Nueva España

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