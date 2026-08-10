Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina que convierte agua en cubitos de hielo en segundos más barata del mercado para la ola de calor: no necesita conexión de agua

El calor aprieta y lo que más apetece, además de remojarnos, es una bebida fría para mantenernos hidratados, calmar la sed y refrescarnos de las altas temperaturas. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la máquina de cubitos de hielo que, sin dudas se convertirá en uno de tus grandes aliados estos meses.

Y es que el verano también es época de fiestas y reuniones, y los hielos son un bien codiciado. Con este aparato se acabó el esperar hasta que se hagan en las cubiteras o tener que ir a comprar bolsas de hielo.

Se trata de un aparato que cuenta con un depósito de agua integrado de 2,1 litros. No necesita conexión de agua, cuenta con un recipiente extraíble de 800 gramos para cubitos de hielo e incluye pala para el hielo. Sus medidas son de. 25,3 x 31,5 x 37,2 centímetros.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a esta máquina que fabrica hielo y que tan útil te va a resultar este verano, la puedes conseguir ya en Lidl por tan solo 81,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España