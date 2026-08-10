Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa XL más barata del mercado: dispone de un espacioso pabellón de jardín con 6 grandes ventanas
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a captar la atención de sus clientes con una oferta que promete convertirse en una de las más buscadas de la temporada. Se trata de la carpa XL que está disponible por solo 64,99 euros, una opción ideal para disfrutar del jardín, la terraza o cualquier celebración al aire libre sin preocuparse por el sol o la lluvia.
Uno de los principales atractivos de esta carpa es su amplio espacio interior, además de contar con seis grandes ventanas que favorecen la entrada de luz natural sin renunciar a la protección. Su montaje es otro de sus puntos fuertes. Incorpora un sistema de conexión sin herramientas con uniones marcadas que permite instalarla y desmontarla de forma rápida y sencilla.
La carpa incluye una lona de techo y seis lonas laterales con cierres de velcro, lo que permite utilizarla completamente cerrada o elegir una configuración abierta o semiabierta según las necesidades de cada momento.
Además, su estructura de tubos de acero con revestimiento en polvo ofrece una mayor estabilidad y resistencia, mientras que los materiales han sido diseñados para soportar la intemperie, los rayos UV y la lluvia, garantizando una mayor durabilidad.
Alta demanda
La combinación de gran capacidad, montaje sencillo y un precio de 64,99 euros hace prever que esta carpa XL será uno de los productos estrella de Lidl. Todo apunta a que mañana muchos clientes acudirán a primera hora para hacerse con una unidad antes de que se agote. Pincha aquí y compra la tuya ya mismo.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
Diferencial
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Fuente: La Nueva España
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