El Gobierno confirma el nuevo cambio en el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora y la llegada de la tasa 0,1: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido ante las Naciones Unidas la implantación de la baliza V-16 conectada como una de las medidas para mejorar las estadísticas de siniestralidad vial y ha destacado los resultados de España en seguridad en las carreteras.

En su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el marco de la Reunión de Alto Nivel para Mejorar la Seguridad Vial, Marlaska ha expuesto el modelo español de seguridad vial como una demostración de que "los siniestros viales son evitables" si se aplican las medidas necesarias "con la ambición, la determinación y la urgencia" que exige "el desafío de salvar vidas", según ha informado el Ministerio.

"Hemos pasado de registrar una de las mayores tasas de mortalidad de la UE, con 128 fallecidos por millón de habitantes, a situarnos entre los países con mejores resultados, con un índice de 37 fallecidos por millón", ha manifestado.

Agencia Atlas

Vigilancia y control

El ministro ha incidido en el cumplimiento de la legislación vial como el tercer pilar clave en la mejora de los índices, mediante la "vigilancia y control eficaces" sobre los factores de mayor riesgo, como el uso del cinturón y del casco, el consumo de alcohol y drogas, la velocidad, las distracciones y la reincidencia.

También ha mencionado la implantación del límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en las vías urbanas de un solo carril y la sustitución de los triángulos de emergencia por las balizas V-16 conectadas como dos de las medidas recientes que pueden contribuir a la mejora de las estadísticas de siniestralidad vial. Entre sus propuestas de futuro, el titular de Interior ha insistido en la urgencia de reducir la tasa máxima de alcohol al volante hasta 0,1 miligramo por litro de aire espirado, "una propuesta prioritaria para el Gobierno de España" que esperan "convertir pronto en una realidad".

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De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control de la tasa de alcohol al volante ya que su consumo es el segundo factor que influye en los accidentes en carretera y el responsable del 28 por ciento de los siniestros mortales.

La campaña, que se ha presentado este lunes, se mantendrá hasta el próximo domingo, siete días durante los que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará los controles de consumo de alcohol y otras drogas en las carreteras, con la colaboración de las policías autonómicas y locales.

La campaña, según ha informado la DGT en un comunicado, responde a la necesidad de reducir los comportamientos de mayor riesgo para la seguridad vial, entre los que se encuentra el consumo de alcohol y de drogas. De hecho, el alcohol estuvo presente en el 28 pro ciento de los siniestros mortales registrados en 2024, en los que se contabilizaron 273 fallecidos.

Fuente: La Nueva España