El truco del “sueldo mensual” para tu mascota que puede ayudarte a pagar imprevistos del veterinario

Tener una mascota implica muchos gastos previsibles: comida, arena, antiparasitarios, vacunas o accesorios. El problema llega cuando aparece uno que no estaba en los planes: una visita inesperada al veterinario.

Existe un método muy sencillo para prepararse para esos momentos sin tener que hacer un gran esfuerzo de ahorro de golpe. La idea consiste en crear una especie de “sueldo mensual” para tu mascota y aprovechar el dinero que no se gasta para construir poco a poco un colchón de emergencia.

El truco consiste en redondear sus gastos cada mes

Primero, calcula aproximadamente cuánto dinero dedicas cada mes a tu perro, gato u otra mascota.

Imagina que entre comida, arena y cuidados básicos gastas unos 63 euros mensuales. En lugar de reservar exactamente esa cantidad, puedes apartar 80 euros.

Los 63 euros cubren los gastos habituales y los 17 euros restantes pasan directamente a un fondo exclusivo para tu mascota.

Puede parecer poco, pero ahí está precisamente la clave: hacerlo todos los meses.

Los meses tranquilos también pueden hacer crecer el fondo

El método puede llevarse un paso más allá. Cada mes en el que no tengas que afrontar una consulta veterinaria inesperada, puedes añadir otros 10 o 20 euros al fondo.

De esta forma, los meses en los que tu mascota está perfectamente se convierten también en una oportunidad para prepararte para los que puedan ser más complicados.

Una regla sencilla: lo que no gasta tu mascota, se queda para ella

La filosofía del truco puede resumirse en una sola frase: el dinero que habías reservado para tu mascota y finalmente no necesitas gastar no vuelve a tu cuenta corriente. Se queda guardado para ella.

Con el tiempo, esa pequeña diferencia mensual puede convertirse en un fondo considerable y hacer que la próxima factura inesperada del veterinario resulte bastante menos dolorosa para el bolsillo.