El sencillo truco con las marchas que puede ayudarte a gastar menos gasolina

Ahorrar gasolina no siempre depende de conducir más despacio. Hay pequeños hábitos al volante que pueden marcar la diferencia y uno de ellos tiene que ver con algo que muchos conductores hacen casi sin pensarlo: estirar demasiado las marchas.

En los coches con cambio manual es habitual mantener una marcha durante más tiempo para que el motor “tire más”, especialmente al acelerar. Sin embargo, llevar el motor innecesariamente alto de revoluciones puede hacer que el consumo aumente.

La alternativa es sencilla: subir de marcha antes, siempre que el motor responda con normalidad y no vaya forzado.

Esto permite circular a un régimen de revoluciones más bajo y evitar aceleraciones prolongadas. La clave está en acelerar de forma progresiva, alcanzar la velocidad deseada y pasar a una marcha superior sin esperar a que el motor se revolucione demasiado.

Eso no significa meter la marcha más larga posible. Si el coche vibra, pierde fuerza o necesitas hundir mucho el acelerador para mantener la velocidad, probablemente has cambiado demasiado pronto.

El punto ideal es aquel en el que el motor trabaja cómodo, sin ir excesivamente revolucionado ni demasiado bajo de vueltas.

Por eso, la próxima vez que conduzcas un coche manual, recuerda este pequeño detalle: no retrases el cambio de marcha solo para conseguir más respuesta. Cambiar antes y mantener una conducción estable puede ayudarte a reducir el consumo sin cambiar radicalmente tu forma de conducir.