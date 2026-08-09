Multa de 200 euros y adiós a puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991 en las carreteras: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El dispositivo especial de tráfico con motivo del verano se prolongará hasta el próximo 31 de agosto, un periodo en el que la DGT espera más de 104 millones de desplazamientos, un 3,7 % más que el pasado año. Son millones los conductores que se desplazarán a lo largo y ancho del país para acudir a la playa, a la montaña, al pueblo o, simplemente, para desconectar de la rutina en otro lugar.

Sin embargo, debes saber que en tu destino de vacaciones puedes encontrarte con algunas señales que no son tan habituales en la localidad donde vives y que, cuando ya sea demasiado tarde, podrías recibir una sanción en el buzón e incluso perder puntos del permiso de conducir. Es algo que puede ocurrirte si incumples lo indicado por la señal S-991c.

Tal y como explican los expertos de RACE, la multa por saltarse un semáforo en rojo está claramente tipificada y conlleva una sanción económica de 200 euros, además de la pérdida de puntos del permiso de conducir. Sin embargo, no siempre está tan claro qué ocurre cuando el semáforo está en ámbar o amarillo, algo que genera muchas dudas entre los conductores.

Saltarse un semáforo es una de las infracciones más comunes y también una de las más peligrosas al volante. Obedecer las indicaciones de los semáforos que regulan el flujo del tráfico es de vital importancia. Así lo recuerda el Código General de Circulación, que en su artículo 146 especifica que, ante una luz roja no intermitente, «los vehículos no deben rebasar el semáforo ni, si existe, la línea de detención anterior más próxima a aquel».

Y es que saltarse un semáforo en rojo conlleva una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el permiso de conducir. Esta multa se aplica tanto si el conductor atraviesa completamente el cruce como si rebasa la línea de detención cuando el semáforo ya está en rojo. Además, si existe peligro para otros usuarios de la vía, la infracción puede agravarse e incluso derivar en consecuencias penales en los casos más extremos.

RACE asegura que esta infracción puede ser denunciada directamente por un agente de la autoridad o detectada por las cámaras de alguno de los radares de semáforo, conocidos como sistemas foto-rojo, presentes actualmente en numerosas ciudades españolas. Estos dispositivos suelen estar equipados con cámaras y sensores y están señalizados mediante una señal vertical azul.

Para que la denuncia sea válida, la cámara del radar debe tomar una secuencia de varias fotografías —normalmente entre tres y cinco— en las que se muestre al mismo vehículo antes y después de la línea de detención, con la luz del semáforo en rojo, demostrando así que se ha producido la infracción.

Fuente: La Nueva España