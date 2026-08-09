Cocina
Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuchillos de cocina que garantiza los mejores cortes: disponible por menos de 5 euros
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
Emma Fernández
Lidl vuelve a revolucionar su sección de hogar con una oferta que promete agotarse en tiempo récord. A partir de mañana, la cadena pondrá a la venta un set de cuchillos de cocina desde 4,99 euros, una promoción que destaca por su relación calidad-precio y que apunta a convertirse en una de las más buscadas de la semana.
Se trata de una colección de cuchillos prémium diseñada para facilitar las tareas de cocina, desde pelar frutas y verduras hasta cortar carne o picar alimentos con precisión.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de esta promoción es la calidad de sus hojas, diseñadas para ofrecer un afilado duradero y un manejo cómodo gracias a sus mangos ergonómicos. Además, todos los modelos son aptos para el lavavajillas y cumplen con la norma EN ISO 8442-1.
Entre las opciones disponibles se encuentra un juego de dos cuchillos de cocina, con una hoja de 12,5 centímetros para uso general y otra de 9 centímetros especialmente indicada para pelar y preparar frutas y verduras.
La colección también incluye un cuchillo de chef con hoja curvada de 20 centímetros, ideal para trinchar, cortar y picar; un cuchillo santoku de inspiración japonesa con hoja de 17,5 centímetros para cortes precisos; y un hacha de cocina, diseñada para trocear alimentos de forma limpia y sencilla gracias a su hoja afilada de 15 centímetros.
Alta demanda
La combinación de diseño prémium, resistencia y un precio que parte de solo 4,99 euros hace prever una gran demanda desde primera hora. Todo apunta a que muchos clientes acudirán a Lidl para hacerse con uno de estos cuchillos, que prometen convertirse en un imprescindible para cualquier cocina. Pincha aquí y compra el tuyo ya mismo.
Fuente: La Nueva España
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