Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente aspirador en húmedo y seco más barato del mercado: boquilla para suelo con clips, filtro de espuma y bolsa filtrante de vellón

Durante los meses de verano, nuestro jardín o terraza se convierte en el epicentro del hogar. Y es que este espacio es perfecto para descansar, disfrutar de un rato agradable con amigos o en familia, o jugar con los nuestros.

Por ello, si quieres tenerlo siempre a punto, debes correr a Lidl para conseguir el aspirador en húmedo y seco Kärcher de 1000 W, que acaba de bajar drásticamente de precio.

¿Qué ofrece?

El aspirador en húmedo y seco compacto de gama básica «KWD 2 V-12/4/18» convence por su recipiente de plástico de 12 litros, un cable de 4 metros, una manguera de aspiración de 1,8 metros y una práctica función de soplado.

Ofrece resultados de limpieza óptimos para suciedad seca, húmeda, fina y gruesa. Además, cuenta con una boquilla para suelos con clips, filtro de espuma y bolsa filtrante de vellón.

Su robusto recipiente de plástico tiene una capacidad de 12 litros y el aparato incorpora un cable de 4 metros y una manguera de aspiración de 1,8 metros de longitud con mango recto.

Además, dispone de una práctica función de soplado y de una superficie de apoyo en la parte superior del aparato para colocar herramientas y piezas pequeñas, como tornillos y clavos. Los tubos y las boquillas para suelos pueden guardarse de forma rápida y cómoda en la posición de aparcamiento prevista en el parachoques.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount), que combina calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva y se ha ganado la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de otros competidores tradicionales, Lidl apuesta firmemente por sus marcas propias, como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en productos lácteos, que compiten directamente en calidad con grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, además de una especial atención a su sección de panadería y a la colaboración con proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso «bazar de Lidl». Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una gran expectación y fomentan la compra por impulso, atrayendo a clientes que no solo buscan productos de alimentación. Hoy en día, Lidl no es únicamente una opción económica, sino también un referente de consumo inteligente que continúa transformando el sector de la distribución.

Precio

Volviendo al aspirador en húmedo y seco Kärcher de 1000 W, ahora puede conseguirse en Lidl por tan solo 52,99 euros, tras el descuento aplicado en estos momentos.

Fuente: La Nueva España