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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cantimplora todoterreno más barata del mercado: de 1 litro y filtro de frutas insertable

Cuenta con un cierre autoabrible con botón y seguro contra apertura involuntaria

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cantimplora todoterreno más barata del mercado: de 1 litro y filtro de frutas insertable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cantimplora todoterreno más barata del mercado: de 1 litro y filtro de frutas insertable

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Daniel Cid

Con el calor que aprieta cada vez más estar hidratado es fundamental. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la cantimplora que mantendrá siempre tu bebida fría, puedes llevar a todas partes y que viene preparada para bebr o lavar tu fruta de la forma más limpia posible.

Y es que esta cantimplora es perfecta para hacer deporte, llevar a la playa, de picnic o en el coche.

La botella de Tritán 1 L viene con práctica correa de transporte y filtro de frutas insertable. Cuenta con un cierre autoabrible con botón y seguro contra apertura involuntaria. Su tapa de rosca completamente extraíble y cuenta con una gran abertura de la botella para facilitar el llenado o la limpieza.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Diferencial

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a esta cantimplora tan completa, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 2,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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