Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctor Prieto, un forense zamorano en la peor crisis migratoria de España: “El reto más grande es identificar a personas que cruzan sin nada”Almudena Vázquez, guionista: "Los personajes femeninos deben dejar de estar al servicio del hombre"El Carné 60 CyL ofrece ventajas en más de 800 establecimientosLa Raya reivindica el folclore ibérico
instagramlinkedin

La Justicia dice adiós a la pensión por incapacidad absoluta de un carpintero: no recibirá los 1.550 euros

No se acreditan pruebas concretas y esto es lo que ha ocurrido

La Justicia dice adiós a la pensión por incapacidad absoluta la pensión de un carpintero: no se recibirán los 1.550 euros

La Justicia dice adiós a la pensión por incapacidad absoluta la pensión de un carpintero: no se recibirán los 1.550 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Riu

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha rechazado elevar a incapacidad absoluta el grado de discapacidad declarado en 2019 a un carpintero que sufrió un accidente laboral con una fractura abierta de tibia y peroné derechos, con una pensión del 55% de su base reguladora de 1.550 euros.

Según ha informado en un comunicado el TSJIB, en septiembre de 2023, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ratificó el mantenimiento de la incapacidad total. A pesar de presentar secuelas en la pierna, varias intervenciones en ambos hombros por roturas de tendón y un cuadro ansioso-depresivo reactivo, se concluyó que no existían nuevas limitaciones respecto a las iniciales, con lo que conservaba su capacidad para labores de mínimo esfuerzo físico que no requieran bipedestación prolongada, carga de peso, ni movimientos continuados de hombros. La sentencia de instancia desestimó nuevamente la demanda del trabajador.

La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

La Seguridad Social deberá pagar la pensión a una viuda pese a que el matrimonio no estaba inscrito en España

PI STUDIO

Según el tribunal, la petición de revisión es "defectuosa" porque no cita un documento específico, sino que remite de nuevo a todo el conjunto de pruebas para proponer una valoración alternativa a la del juez de instancia.

Así, destacan que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, la valoración de la prueba corresponde al juzgador de primer grado y la Sala solo puede fiscalizarla si existen errores manifiestos detectables mediante una prueba concreta y hábil, y no mediante una revisión general del material probatorio.

En consecuencia, el recurso se desestima por defectos formales que Justifican su inadmisión. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En general, los requisitos para recibir la pensión son similares en todos los grados de invalidez.

VÍDEO | La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados

VÍDEO | La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados

Eugenio Viñas

No hay que tener edad para recibir una pensión contributiva de jubilación.

Noticias relacionadas y más

Estar afiliado a la Seguridad Social y dado de alta. También es válido estar en situación asimilada al alta, es decir, se incluyen las personas desempleadas, de vacaciones retribuidas o en excedencia forzosa, por ejemplo.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres zamoranos coinciden en el mayor ejercicio de combate aéreo militar del mundo en Australia
  2. La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas 'muy fuertes' este sábado
  3. Almacenes Victoria: la tienda que vistió a Zamora
  4. El fútbol zamorano despide a uno de sus grandes mitos
  5. Un técnico advierte del acabado 'cutre' del Museo de Semana Santa de Zamora por reutilizar la piedra
  6. Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle
  7. El Ayuntamiento de Zamora aumenta frecuencias y recorridos en todas los trayectos del autobús urbano para optimizar el servicio
  8. El incendio de la AP-6 avanza hacia Los Ángeles de San Rafael y se plantea un desalojo preventivo

EEUU se enfrenta a falta de mano de obra esencial tras la expulsión masiva de inmigrantes impulsada por Trump

EEUU se enfrenta a falta de mano de obra esencial tras la expulsión masiva de inmigrantes impulsada por Trump

El checo Filip Salac gana en Silverstone y el líder Manuel González se equivoca en la última vuelta

El checo Filip Salac gana en Silverstone y el líder Manuel González se equivoca en la última vuelta

Riofrío se une para limpiar su río

Riofrío se une para limpiar su río

El Reino Unido se prepara para la quinta ola de calor del año, con máximas de hasta 36°C

El Reino Unido se prepara para la quinta ola de calor del año, con máximas de hasta 36°C

Vecinos de Riofrío se remangan para limpiar las aguas de su río

Vecinos de Riofrío se remangan para limpiar las aguas de su río

La DGT ya explica y pregunta en los exámenes sobre la nueva v-27 que llega tras la polémica v-26: la nueva baliza de un triángulo de fondo blanco con una exclamación

La DGT ya explica y pregunta en los exámenes sobre la nueva v-27 que llega tras la polémica v-26: la nueva baliza de un triángulo de fondo blanco con una exclamación

Montse Villar, la astrofísica zamorana del CSIC que explica al mundo el eclipse del 12 de agosto

Montse Villar, la astrofísica zamorana del CSIC que explica al mundo el eclipse del 12 de agosto

El Gobierno espera que Italia "reaccione" y tenga claro que el espacio Schengen "no ha sido violado"

El Gobierno espera que Italia "reaccione" y tenga claro que el espacio Schengen "no ha sido violado"
Tracking Pixel Contents