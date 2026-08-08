Pelota de tenis o calcetines limpios: no sustituyen a la depuradora ni al cloro, pero el agua de tu piscina mejorará mucho

Puede sonar a invento de verano, pero funciona: una pelota de tenis puede ayudarte a mantener más limpia una piscina desmontable. Sobra decir que, por supuesto, no sustituye a la depuradora, al cloro ni a la limpieza normal, pero sí puede servir como pequeño aliado contra una de las suciedades más habituales: la grasa que dejan las cremas solares, los aceites corporales, el sudor y los restos de productos de la piel.

La idea es muy sencilla. Basta con dejar una pelota de tenis limpia flotando en el agua cuando la piscina no se esté usando. La superficie de la pelota, por su textura, ayuda a atraer parte de esos restos grasos que quedan flotando. Al cabo de unas horas, se retira, se aclara bien y se vuelve a usar si está en buen estado.

Cómo usar el truco Lava antes la pelota de tenis para quitar polvo o suciedad. Déjala flotando en la piscina cuando nadie se esté bañando. Retírala después de unas horas. Aclárala bien con agua limpia. Cámbiala si está muy sucia, rota o deteriorada. No la uses como sustituto del tratamiento habitual del agua.

Este truco es especialmente útil en piscinas pequeñas o desmontables, donde el agua se ensucia rápido y cualquier resto se nota enseguida. En verano, entre niños entrando y saliendo, crema solar, césped, polvo y calor, el agua puede volverse turbia antes de lo esperado. La pelota no hace milagros, pero ayuda a reducir esa película aceitosa que a veces queda en la superficie.

Una media o un calcetín limpio

También se puede usar una media vieja o un calcetín limpio colocado en la salida del agua o en el skimmer, si la piscina lo tiene, para atrapar pelusas, insectos, hojas pequeñas o restos finos antes de que lleguen al filtro. Eso sí, hay que revisarlo con frecuencia para que no se obstruya.

Consejos Tapa la piscina cuando no se use. Dúchate antes de entrar si llevas mucha crema o sudor. Retira hojas e insectos cada día. Limpia la línea de flotación con una esponja suave. Revisa el filtro y la depuradora con frecuencia. No mezcles productos químicos sin saber lo que haces. No uses lejía, detergentes o limpiadores domésticos dentro del agua.

Lo importante es no confundir estos trucos con una desinfección real. Una piscina necesita mantener el agua correctamente tratada, retirar hojas e insectos con una red, taparla cuando no se usa y limpiar fondo y paredes de vez en cuando. La pelota de tenis ayuda con restos superficiales, pero no elimina bacterias ni sustituye los productos adecuados.

Otro consejo práctico es pasar una esponja suave por la línea de flotación, justo donde se queda esa marca de crema y suciedad pegada al borde. Si se limpia a menudo, sale fácil. Si se deja varios días, se incrusta más.