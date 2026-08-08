Multado con 200 euros por ciruclar a la velocidad permitida e incorporarse a la carretera: la Guardia Civil extrema la viglancia por lo ocurrido con la R-1.

Con la llegada del verano se producen millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país con motivo de las vacaciones y para acudir a nuestros destinos favoritos de playa o montaña con el objetivo de desconectar. En total, la DGT tiene previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país hasta el 31 de agosto.

La operación comprende cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal, y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.

A la hora de circular, hay que tener en cuenta diversos aspectos si no queremos ser sancionados. Y no hablamos solo de respetar la velocidad máxima permitida en cada vía y de no dar positivo en los diferentes controles de alcohol y drogas, sino también de prestar atención a otras señales de tráfico. De entre todas las señales que existen en el Reglamento General de Circulación, el stop es una de las más comunes e indica la obligación de detenerse, independientemente de que aparezca en una señal vertical o esté pintado en el asfalto, explican desde RACE.

En el artículo 151 del Reglamento General de Circulación se mencionan las señales de prioridad existentes, entre las que se encuentra la R-2, que hace referencia a la detención obligatoria o stop.

Esta señal indica “la obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime”. Además, se añade que “si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía”.

Saltarse esta norma constituye una infracción grave y, por tanto, implica una sanción económica de 200 euros. Esta norma también se aplica a las señales de ceda el paso, reguladas por la señal de tráfico R-1, que consiste en un triángulo blanco con el vértice hacia abajo y el borde rojo. Su función principal es obligar al conductor a reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía a la que se incorpora o en la próxima intersección.

Fuente: La Nueva España