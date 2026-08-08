Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 7 toallas de ducha más barato del mercado: por 4,49 euros y en varios colores

Con el calor que hace estos días, es normal que nos duchemos varias veces al día para refrescarnos y también porque sudamos más. Por ello, necesitamos recurrir con mayor frecuencia a nuestras toallas de baño. Si quieres renovarlas o conseguir algunas extra, debes acudir cuanto antes a Lidl.

Y es que la conocida cadena de supermercados cuenta con una completa selección en diferentes colores y, lo mejor de todo, a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

La toalla de ducha de rizo de Livarno, de 70 x 140 cm, que ofrece Lidl está fabricada en puro algodón y destaca por ser suave y voluminosa. Uno de los detalles más atractivos de este producto es que resulta fácil de cuidar, además de ser especialmente absorbente y resistente.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount), que combina una buena relación calidad-precio con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma notable y se ha ganado la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de otros competidores tradicionales, Lidl apuesta con fuerza por sus marcas propias, como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en productos lácteos, que compiten directamente con grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una elevada rotación de productos frescos. También sobresalen su sección de panadería y su apuesta por los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso «bazar de Lidl». Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una gran expectación y favorecen la compra por impulso, atrayendo a clientes que no solo buscan productos de alimentación. Hoy en día, Lidl no es únicamente una opción económica, sino también un referente para quienes buscan ahorrar en sus compras.

Precio

Volviendo a la toalla de ducha, puedes conseguirla en Lidl por solo 4,49 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España