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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cafetera 2 en 1 más barata del mercado: es ideal para hacer café helado

Toda una revolución en el mundo de las cafeteras

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cafetera 2 en 1 más barata del mercado: es ideal para hacer café helado

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cafetera 2 en 1 más barata del mercado: es ideal para hacer café helado

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Daniel Cid

Si te gusta el café helado, en Action tienen una cafetera 2 en 1 que es ideal para ello y es la más barata del mercado, toda una revolución en el mundo de las cafeteras. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Con esta cafetera 2 en 1 para café helado Petra, podrás prepararte uno fácilmente para llevar. Usa el café molido con la cucharita que viene incluida y elige si lo quieres caliente o frío. Así de fácil tendrás tu frappé.

Para preparar un café helado, primero haz cubitos de hielo y añádelos al elegante vaso transparente para llevar con tapa y pajita. Para el café caliente, usa el termo para que tu bebida se mantenga caliente durante más tiempo mientras vas de camino. Ideal para casa, el trabajo o los desplazamientos. Así podrás disfrutar rápidamente de tu café favorito en cualquier momento.

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Descuento

Y lo mejor de todo es su precio, ya que esta cafetera 2 en 1 tenía un precio de 21,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 18 por ciento, con lo que se queda en 17,95 euros.

Fuente: La Nueva España

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