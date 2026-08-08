Adiós definitivo a pasar la ITV tras la norma en el BOE: el detalle en la matrícula que ya libra de la revisión obligatoria anual

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio que deben superar todos los propietarios de vehículos. Aquellos cuyos coches tengan más de 10 años de antigüedad deben realizarla cada año, mientras que los que tengan entre 4 y 10 años deberán hacerlo cada dos años.

Sin embargo, existen algunos vehículos que están exentos de someterse a esta inspección. Tal y como explica la Dirección General de Tráfico (DGT), si tienes un vehículo con más de 30 años de antigüedad o con un interés o singularidad especial, puedes solicitar su consideración como vehículo histórico con el objetivo de proteger su carácter representativo y simbólico de una determinada época de la producción automovilística.

«Se considera histórico aquel vehículo que, por su antigüedad, interés o singularidad, merezca una consideración especial que proteja su carácter representativo. La figura de vehículo histórico ofrece una protección que permite resguardar el patrimonio cultural y simbólico de nuestro tiempo, a la vez que permite la utilización del vehículo con la debida seguridad técnica y mecánica».

Tras la publicación en el BOE del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, recogido en el Real Decreto 892/2024, de 10 de septiembre, que entró en vigor el 1 de octubre, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) explicó las principales características de las comprobaciones periódicas que se realizan a este tipo de vehículos.

Existen varias diferencias entre la ITV de los vehículos históricos y la de cualquier otro automóvil. La primera de estas particularidades está relacionada con la periodicidad de la inspección, aunque el procedimiento de inspección técnica propiamente dicho es el mismo que deben realizar el resto de vehículos.

Otra de las diferencias está relacionada con las exenciones reflejadas en la Tarjeta de ITV de los vehículos históricos. En este sentido, podrán quedar exentos de las pruebas en frenómetro o placa de holguras, así como de la obligatoriedad de disponer de cinturones de seguridad o determinados dispositivos de alumbrado, siempre que así lo indiquen las exenciones aprobadas por un laboratorio de vehículos históricos durante el proceso de catalogación y que estas figuren debidamente anotadas en la Tarjeta de ITV.

El MPITV (Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV) permite el uso de neumáticos con una profundidad de dibujo inferior a 1,6 mm en vehículos históricos. Además, establece que el uso de repuestos no se considerará una modificación. No obstante, si se altera alguno de los datos que figuran en la Tarjeta de ITV, será necesaria una nueva intervención por parte de la autoridad encargada de la catalogación.

También deben tenerse en cuenta las novedades en materia de ITV incorporadas por el nuevo Real Decreto de Vehículos Históricos. En concreto, en lo referente a la frecuencia de las inspecciones, el Real Decreto 920/2017, por el que se regula la ITV, queda modificado de la siguiente manera:

«En el caso de los vehículos históricos que tengan una antigüedad superior a 60 años desde su fabricación o primera matriculación, así como los ciclomotores clasificados como históricos, con independencia de su antigüedad, quedan exentos de pasar ITV, sin perjuicio de que los titulares puedan someterlos a ITV voluntarias».

Por ello, en 2027, los vehículos históricos matriculados en 1967 o en años anteriores no tendrán que pasar la ITV.